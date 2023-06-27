https://crimea.ria.ru/20230627/kak-studentu-nayti-dostoynuyu-rabotu-v-krymu-1129648948.html

Как студенту найти достойную работу в Крыму

Как студенту найти достойную работу в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Как студенту найти достойную работу в Крыму

Предприятия Крыма готовы помочь студентам и выпускникам вузов сделать первые шаги в карьере. Широко практикуются наставничество, производственная практика и... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T08:01

2023-06-27T08:01

2023-06-27T08:01

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ирина кивико

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Предприятия Крыма готовы помочь студентам и выпускникам вузов сделать первые шаги в карьере. Широко практикуются наставничество, производственная практика и даже значительные денежные выплаты – все ради того, чтобы молодежь оставалась в профессии, повышала уровень компетенции и помогала развивать экономику региона. Какие специальности сегодня наиболее востребованы в Крыму, на какую должность можно рассчитывать с дипломом, но без опыта и почему не стоит бояться устраиваться по специальности – в материале РИА Новости Крым с регионального этапа ярмарки вакансий "Работа. Время возможностей".По словам вице-премьера РК, министра финансов Крыма Ирины Кивико, в регионе развиваются существующие и появляются новые предприятия агропромышленного комплекса, строятся производственные и перерабатывающие цеха, элеваторы, закладываются сады и виноградники, разрабатываются поля.Молодые специалисты могут рассчитывать на получение единоразовой денежной выплаты при трудоустройстве на предприятия АПК. При наличии диплома о высшем образовании – в размере 250 тысяч рублей, о среднем специальном – 200 тысяч рублей. При заключении такого соглашения молодой специалист должен будет не менее трех лет отработать на крымских предприятиях отрасли.Сварщики и слесариРазвитие промышленного и перерабатывающего сектора также увеличило спрос на упаковщиков, сборщиков, слесарей-инструментальщиков, вентиляционщиков, электрогазосварщиков и электромонтеров. При этом крупные предприятия региона очень активно сотрудничают с вузами, приглашают студентов на практику и обучают целевиков.Руководство компании заинтересовано, чтобы молодые кадры росли профессионально – регулярно проводит курсы повышения квалификации, направляет сотрудников на конкурсы профессионального мастерства."Размер заработной платы зависит от профессионального уровня. На начальном этапе вчерашние выпускники вузов могут рассчитывать на зарплату от 27 тысяч рублей. Плюс к этому различные премии, соцпакет и официальное трудоустройство", – уточнил представитель завода.Увеличение объемов производства создало спрос на операторов холодильных установок, вентиляционщиков и сметчиков стоимости строительных работ. В этом сегменте стартовая заработная плата несколько выше – около 30 тысяч рублей, не считая премиальных выплат.Инженеры вновь в почетеПредставители агро и предприятий пищевой промышленности сообщили о возросшем спросе на инженеров-технологов, микробиологов и сотрудников лабораторий.Кроме инженеров востребованы сотрудники по контролю работы и наладке производственных линий, операторы, программисты со знанием программ учета товаров, сотрудники склада. В зависимости от компетенции начальная оплата труда по этим специальностям превышает 40-60 тысяч рублей.Студентам, которые еще не окончили учебу, работодатели предлагают сезонные виды занятости. Это позволяет изучить специфику, увидеть работу предприятия изнутри. К теоретическим знаниям приплюсовывается практический опыт, что позитивно сказывается на учебном процессе. Как правило, такие студенты приходят сначала на практику, а потом становятся постоянными сотрудниками и достигают серьезных карьерных высот, отмечают специалисты.Приходят научиться – остаются надолгоКак сообщили представители, Фонд социального страхования – своеобразный трамплин для выпускников крымских вузов.По словам представителей, Фонд – очень разноплановое предприятие. Здесь требуются специалисты в строительной отрасли, сотрудники экономических и юридических специальностей, программисты, аналитики. Иными словами, можно просто прийти в отдел кадров, трудоустроиться и расти профессионально.Начинающие специалисты получают от 20 до 25 тысяч рублей плюс квартальные премии. Испытательный срок – три месяца, во время которого выплачивается оклад и часть надбавок. При этом гарантируется полный соцпакет и отпуск.Еще одно место для удачного старта – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Предпочтения отдают соискателям с аналитическим складом ума, умением работать с формулами и таблицами. Сотрудники фонда всегда готовы подсказывать и обучать молодых специалистов, которые заинтересованы в развитии и профессиональном росте.При этом размер заработной платы для молодых сотрудников стартует от 30 тысяч рублей. При выполнении показателей сотрудники получают квартальные и годовые премии.Ярмарка вакансий для студентов – возможность встретиться с работодателями и получить ответы на интересующие вопросы по условиям трудоустройства, размеру заработной платы. Такие мероприятия позволяют молодым людям шире взглянуть и на рынок труда, и на собственные возможности. А значит – не бояться идти на первое собеседование по специальности, расти профессионально. Экономика Крыма переживает период активного роста, и сегодня ей как никогда нужны и опытные кадры, и молодые специалисты.Ранее HR-специалист, эксперт в области управления персоналом Оксана Волкина сообщила о росте спроса на электрогазосварщиков, инженеров и агрономов в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую работу ищут крымчане и что предлагают работодателиТакси под вопросом: новая реформа может оставить водителей без работыВ Крыму снизился уровень безработицы

https://crimea.ria.ru/20230626/v-krymu-student-vyigral-polmilliona-za-razrabotku-meditsinskogo-robota-1129617578.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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