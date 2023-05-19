https://crimea.ria.ru/20230519/taksi-pod-voprosom-novaya-reforma-mozhet-ostavit-voditeley-bez-raboty-1128814341.html

Такси под вопросом: новая реформа может оставить водителей без работы

Такси под вопросом: новая реформа может оставить водителей без работы - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Такси под вопросом: новая реформа может оставить водителей без работы

Формирование реестра водителей такси однозначно повысит качество таксомоторных перевозок и сделает поездки для пассажиров более безопасными. Однако новый... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T07:22

2023-05-19T07:22

2023-05-19T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Формирование реестра водителей такси однозначно повысит качество таксомоторных перевозок и сделает поездки для пассажиров более безопасными. Однако новый законопроект все еще остается сырым и его необходимо доработать, иначе наступит хаос: водители останутся без работы, а пассажиры не смогут сделать заказ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.Поправки к "закону о такси", принятые в 2022 году, должны вступить в силу 1 сентября 2023. Согласно документу, в каждом регионе к этой дате должно быть сформировано три реестра: службы заказа, перевозчиков и легковых такси."Если реестр не будет создан, то 1 сентября пассажиры в большинстве регионов страны столкнутся с проблемой невозможности заказа такси, пользуясь известными агрегаторами. В случае, если заказ будет передан обычному водителю, не из реестра, агрегатор может быть заблокирован", - отметил он.По его словам, власти региона должны предоставить водителям возможность зарегистрироваться в обязательном реестре. Речь идет о профильных министерствах того или иного субъекта, уточнил собеседник.В случае, если обязанность по введению реестра "повесить на агрегаторов", эта коммерческая структура вынуждена будет заложить расходы на его формирование в стоимость поездки."Кроме того, если у водителя не погашена судимость по тяжким и особо тяжким статьям – убийство, грабеж, они не будут допущены к управлению транспортным средством. Без соответствующего реестра отследить эти данные крайне сложно. Агрегатор точно не имеет возможности перепроверить водительские права и уголовное прошлое человека", - уточнил собеседник.Также он отметил, что в Крыму проблема стоит очень остро, никакого реестра водителей такси на данный момент нет."Проблема также заключается в том, что закон принят в конце декабря, когда бюджеты были сверстаны, а на создание этого реестра потребуются советующие бюджетные расходы. Мы сейчас сигнализируем в адрес Совета Федерации, что законопроект хороший, но пока он сырой и не готов, и нужно его отложить, иначе это приведет к хаосу", - считает он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать комфортный вагон на поезд в Крым – инфографикаНовая трасса "Таврида" в Севастополе: как идут работыНапряжение в контактных линиях: "Крымтроллейбус" ждет водителей

https://crimea.ria.ru/20230518/grozit-li-krymu-defitsit-taksi-kak-otrasl-gotovitsya-k-popravkam-v-zakone-1128804786.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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