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На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек
На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек - РИА Новости Крым, 17.03.2023
На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек
Восемь человек спасены и еще 25 эвакуировали во время возгорания в общежитии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T10:26
2023-03-17T10:26
2023-03-17T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Восемь человек спасены и еще 25 эвакуировали во время возгорания в общежитии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС.Сообщение о пожаре в общежитии на улице Николая Музыки поступило в 6:10 утра в пятницу, 17 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания в комнате на втором этаже и приступили к тушению огня.Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали в 7:08. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее на пожаре в пятиэтажке в Симферополе два человека погибли. Прокуратура начала поверку по данному инциденту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе загорелся частный домТрагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам
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На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек
МЧС: восемь человек спасены и 25 эвакуированы при пожаре в общежитии в Севастополе
10:26 17.03.2023 (обновлено: 10:29 17.03.2023)