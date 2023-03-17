https://crimea.ria.ru/20230317/na-pozhare-v-obschezhitii-v-sevastopole-spaseny-vosem-chelovek-1127597104.html

На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек

На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек - РИА Новости Крым, 17.03.2023

На пожаре в общежитии в Севастополе спасены восемь человек

Восемь человек спасены и еще 25 эвакуировали во время возгорания в общежитии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T10:26

2023-03-17T10:26

2023-03-17T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Восемь человек спасены и еще 25 эвакуировали во время возгорания в общежитии в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС.Сообщение о пожаре в общежитии на улице Николая Музыки поступило в 6:10 утра в пятницу, 17 марта. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания в комнате на втором этаже и приступили к тушению огня.Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали в 7:08. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее на пожаре в пятиэтажке в Симферополе два человека погибли. Прокуратура начала поверку по данному инциденту.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе загорелся частный домТрагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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