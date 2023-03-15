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В Севастополе загорелся частный дом
В Севастополе загорелся частный дом - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Севастополе загорелся частный дом
Пожар произошел в частном жилом доме в Севастополе, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T09:47
2023-03-15T09:47
2023-03-15T09:47
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в частном жилом доме в Севастополе, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Возгорание началось в среду утром в частном доме на улице Мельникова. На место происшествия оперативно прибыли несколько подразделений пожарно-спасательных частей."По прибытии подразделения сформировали газодымозащитные звенья и подали стволы на тушение. На данный момент пламя локализовано на площади 80 квадратных метров, ликвидировано открытое горение", - проинформировали в Telegram-канале ведомства.Погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты.Ранее в Симферополе спасатели ликвидировали крупный пожар в складских помещениях. Его площадь составила порядка тысячи квадратных метров. Около 40 человек и 12 единиц техники несколько часов боролись с огнем, благодаря чему распространения возгорания допущено не было. Пострадавших нет. Установление причин возникновения пожара контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Симферополе: дело на контроле прокуратурыНа пожаре в частном доме в Крыму пострадал человекВ Крыму из горящего дома спасли мужчину
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В Севастополе загорелся частный дом
МЧС: в Севастополе спасатели тушат пожар в частном доме на площади 80 квадратов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Пожар произошел в частном жилом доме в Севастополе, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Возгорание началось в среду утром в частном доме на улице Мельникова. На место происшествия оперативно прибыли несколько подразделений пожарно-спасательных частей.
"По прибытии подразделения сформировали газодымозащитные звенья и подали стволы на тушение. На данный момент пламя локализовано на площади 80 квадратных метров, ликвидировано открытое горение", - проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Погибших и пострадавших нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты.
Ранее в Симферополе спасатели ликвидировали крупный пожар
в складских помещениях. Его площадь составила порядка тысячи квадратных метров. Около 40 человек и 12 единиц техники несколько часов боролись с огнем, благодаря чему распространения возгорания допущено не было. Пострадавших нет. Установление причин возникновения пожара контролирует прокуратура.
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