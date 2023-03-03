https://crimea.ria.ru/20230303/v-krymu-iz-goryaschego-doma-spasli-muzhchinu-1127320560.html

В Крыму из горящего дома спасли мужчину

В Крыму из горящего дома спасли мужчину - РИА Новости Крым, 03.03.2023

В Крыму из горящего дома спасли мужчину

На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:53

2023-03-03T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел накануне в селе Куйбышево. Загорелась кровля одноэтажного частного дома. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.Пожар был ликвидирован в течение 35 минут, его площадь составила 100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 12 человек и три единицы техники. По данным МЧС, причиной пожара послужило замыкание электропроводки."Хозяин дома не стал прибегать к помощи специалистов, а сделал ее самостоятельно", - заключили в ведомстве.Накануне на пожаре в частном жилом доме в Красногвардейском районе Крыма пострадал один человек, его госпитализировали до приезда сотрудников МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщинуВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаСтрашный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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