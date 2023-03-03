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В Крыму из горящего дома спасли мужчину - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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В Крыму из горящего дома спасли мужчину
В Крыму из горящего дома спасли мужчину - РИА Новости Крым, 03.03.2023
В Крыму из горящего дома спасли мужчину
На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.03.2023
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пожар
крым
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел накануне в селе Куйбышево. Загорелась кровля одноэтажного частного дома. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.Пожар был ликвидирован в течение 35 минут, его площадь составила 100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 12 человек и три единицы техники. По данным МЧС, причиной пожара послужило замыкание электропроводки."Хозяин дома не стал прибегать к помощи специалистов, а сделал ее самостоятельно", - заключили в ведомстве.Накануне на пожаре в частном жилом доме в Красногвардейском районе Крыма пострадал один человек, его госпитализировали до приезда сотрудников МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщинуВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаСтрашный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гу мчс рф по республике крым, пожар, крым, бахчисарайский район, происшествия, общество
В Крыму из горящего дома спасли мужчину

МЧС: из пылающего дома в Бахчисарайском районе Крыма спасен мужчина

11:53 03.03.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел накануне в селе Куйбышево. Загорелась кровля одноэтажного частного дома. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка задымленного помещения, в результате которой из горящего дома был спасен мужчина 1962 года рождения. От госпитализации гражданин отказался", - проинформировали в ведомстве.
Пожар был ликвидирован в течение 35 минут, его площадь составила 100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 12 человек и три единицы техники. По данным МЧС, причиной пожара послужило замыкание электропроводки.
"Хозяин дома не стал прибегать к помощи специалистов, а сделал ее самостоятельно", - заключили в ведомстве.
Накануне на пожаре в частном жилом доме в Красногвардейском районе Крыма пострадал один человек, его госпитализировали до приезда сотрудников МЧС.
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ГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарКрымБахчисарайский районПроисшествияОбщество
 
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