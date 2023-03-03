https://crimea.ria.ru/20230303/v-krymu-iz-goryaschego-doma-spasli-muzhchinu-1127320560.html
В Крыму из горящего дома спасли мужчину
В Крыму из горящего дома спасли мужчину - РИА Новости Крым, 03.03.2023
В Крыму из горящего дома спасли мужчину
На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T11:53
2023-03-03T11:53
2023-03-03T11:53
гу мчс рф по республике крым
пожар
крым
бахчисарайский район
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1145:644_1920x0_80_0_0_76ccc1acc12117ded3e05ff8c36c5856.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел накануне в селе Куйбышево. Загорелась кровля одноэтажного частного дома. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.Пожар был ликвидирован в течение 35 минут, его площадь составила 100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 12 человек и три единицы техники. По данным МЧС, причиной пожара послужило замыкание электропроводки."Хозяин дома не стал прибегать к помощи специалистов, а сделал ее самостоятельно", - заключили в ведомстве.Накануне на пожаре в частном жилом доме в Красногвардейском районе Крыма пострадал один человек, его госпитализировали до приезда сотрудников МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщинуВ Крыму на пожарах и в ДТП за неделю погибли четыре человекаСтрашный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126786295_0:0:1100:825_1920x0_80_0_0_39c1c82cfd4132387c913404a4118a4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, пожар, крым, бахчисарайский район, происшествия, общество
В Крыму из горящего дома спасли мужчину
МЧС: из пылающего дома в Бахчисарайском районе Крыма спасен мужчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На пожаре в жилом доме в Бахчисарайском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел накануне в селе Куйбышево. Загорелась кровля одноэтажного частного дома. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования.
"Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка задымленного помещения, в результате которой из горящего дома был спасен мужчина 1962 года рождения. От госпитализации гражданин отказался", - проинформировали в ведомстве.
Пожар был ликвидирован в течение 35 минут, его площадь составила 100 квадратных метров. В его ликвидации были задействованы 12 человек и три единицы техники. По данным МЧС, причиной пожара послужило замыкание электропроводки.
"Хозяин дома не стал прибегать к помощи специалистов, а сделал ее самостоятельно", - заключили в ведомстве.
Накануне на пожаре в частном жилом доме в Красногвардейском районе Крыма пострадал
один человек, его госпитализировали до приезда сотрудников МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым: