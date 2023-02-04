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Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие
Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие - РИА Новости Крым, 04.02.2023
Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Симферополе, есть пострадавшие. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2023
2023-02-04T09:47
2023-02-04T09:47
2023-02-04T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Симферополе, есть пострадавшие. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Сообщение о возгорании квартиры на улице Ростовский поступило в службу спасения накануне вечером. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС."Произошло возгорание на балконе в квартире на пятом этаже. Угрозы распространения пожара нет. На пожаре имеются пострадавшие. Площадь пожара составила 20 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.Тем временем прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. В ходе организованных мероприятий будут установлены все детали инцидента, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, сообщил в пресс-службе прокуратуры Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
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Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие
Источник: на пожаре в пятиэтажке Симферополя погибли люди
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Симферополе, есть пострадавшие. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
Сообщение о возгорании квартиры на улице Ростовский поступило в службу спасения накануне вечером. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС.
"Произошло возгорание на балконе в квартире на пятом этаже. Угрозы распространения пожара нет. На пожаре имеются пострадавшие. Площадь пожара составила 20 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщил РИА Новости Крым источник в силовых структурах, в результате пожара погибли два человека. Причина и обстоятельства происшествия выясняют специалисты.
Тем временем прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. В ходе организованных мероприятий будут установлены все детали инцидента, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, сообщил в пресс-службе прокуратуры Крыма.
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