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Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие

Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Пожар в пятиэтажке Симферополя – есть погибшие

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Симферополе, есть пострадавшие. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T09:47

2023-02-04T09:47

2023-02-04T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Симферополе, есть пострадавшие. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Сообщение о возгорании квартиры на улице Ростовский поступило в службу спасения накануне вечером. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС."Произошло возгорание на балконе в квартире на пятом этаже. Угрозы распространения пожара нет. На пожаре имеются пострадавшие. Площадь пожара составила 20 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.Тем временем прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. В ходе организованных мероприятий будут установлены все детали инцидента, а также дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, сообщил в пресс-службе прокуратуры Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"Более 500 пожаров: в МЧС просят не заряжать гаджеты по ночамВ Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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