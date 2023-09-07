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В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые
В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые
В Севастополе начались подготовительные работы по реконструкции общежитий Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T19:07
2023-09-07T19:07
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начались подготовительные работы по реконструкции общежитий Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства", который контролирует строительство.Новый стартСейчас здесь ведутся демонтажные работы. Старые здания разбирают до фундаментов, чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, на 1300 мест. Будет построено еще одно новое общежитие на 1200 мест.Архитектурной особенностью зданий станет специальная "теплая" подсветка, которая подчеркнет стиль зданий и осветит улицу, отметили в компании. Здесь подчеркнули, что в общежитиях появятся коворкинги – пространства для студентов, педагогов и общественных организаций университета. И напомнили, что завершить строительство всех зданий планируется к 2026 году. Проектирование и строительство общежитий и объектов инфраструктуры для СевГУ по контракту осуществляет ГУП "Татинвестгражданпроект". Работы ведутся в рамках Государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Ранее ректор СевГУ Владимир Нечаев сообщил, что общежития переданы в ведение Министерства строительства, входят в госпрограмму развития Севастополя и Крыма, и работы здесь планируют начать в конце 2023 года, после того, как будет пройдена главгосэкспертиза.Непростое строительствоРовно год назад, в сентябре 2022, в пресс-службе университета сообщали, что СевГУ получит три корпуса общежитий на 2 500 мест, одно из которых будет новым. В том же году публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" объявила конкурс на проведение работ по реконструкции и строительству общежитий и котельной с начальной ценой контракта 5,77 млрд рублей. За два месяца до этих событий в прокуратуре Севастополя рассказали, что начальник прежней подрядной организации, ФГУП "Строительно-монтажное управление-13" ФСИН России", украл на строительстве общежитий для студентов СевГУ почти 12 миллионов бюджетных рублей. Работы велись в рамках госконтрактов с сентября 2019 года, в результате исполнитель пошел под суд, а стройплощадка осталась без оплаченных камня, кирпича, арматуры и цемента.Еще одна скандальная история строительства была связана с работами по реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки СевГУ. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что компании-подрядчику ООО "ГласСтрой" присудили 20 млн рублей штрафа за взятку проректору за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов. Проректор к тому времени уже был осужден на 5 лет колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят отель в особо охраняемой природной зоне В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта В Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу), образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, владимир нечаев, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма социально-экономического развития крыма
В Севастополе сносят старые общежития СевГУ – когда построят новые

В Севастополе начались подготовительные работы по реконструкции общежитий СевГУ

19:07 07.09.2023
 
© РИА Новости КрымРеконструкция и строителсьтво общежитий СевГУ
Реконструкция и строителсьтво общежитий СевГУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе начались подготовительные работы по реконструкции общежитий Севастопольского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства", который контролирует строительство.

Новый старт

"В сентябре строители приступили к подготовительным работам по реконструкции общежитий площадью более 60 тыс. кв. м для Севастопольского государственного университета", – говорится в сообщении.
Сейчас здесь ведутся демонтажные работы. Старые здания разбирают до фундаментов, чтобы возвести новые, с планировкой, соответствующей российским стандартам, на 1300 мест. Будет построено еще одно новое общежитие на 1200 мест.
Архитектурной особенностью зданий станет специальная "теплая" подсветка, которая подчеркнет стиль зданий и осветит улицу, отметили в компании. Здесь подчеркнули, что в общежитиях появятся коворкинги – пространства для студентов, педагогов и общественных организаций университета. И напомнили, что завершить строительство всех зданий планируется к 2026 году.
Проектирование и строительство общежитий и объектов инфраструктуры для СевГУ по контракту осуществляет ГУП "Татинвестгражданпроект". Работы ведутся в рамках Государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".
Ранее ректор СевГУ Владимир Нечаев сообщил, что общежития переданы в ведение Министерства строительства, входят в госпрограмму развития Севастополя и Крыма, и работы здесь планируют начать в конце 2023 года, после того, как будет пройдена главгосэкспертиза.

Непростое строительство

Ровно год назад, в сентябре 2022, в пресс-службе университета сообщали, что СевГУ получит три корпуса общежитий на 2 500 мест, одно из которых будет новым. В том же году публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" объявила конкурс на проведение работ по реконструкции и строительству общежитий и котельной с начальной ценой контракта 5,77 млрд рублей.
За два месяца до этих событий в прокуратуре Севастополя рассказали, что начальник прежней подрядной организации, ФГУП "Строительно-монтажное управление-13" ФСИН России", украл на строительстве общежитий для студентов СевГУ почти 12 миллионов бюджетных рублей. Работы велись в рамках госконтрактов с сентября 2019 года, в результате исполнитель пошел под суд, а стройплощадка осталась без оплаченных камня, кирпича, арматуры и цемента.
Еще одна скандальная история строительства была связана с работами по реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки СевГУ. Тогда в надзорном ведомстве сообщили, что компании-подрядчику ООО "ГласСтрой" присудили 20 млн рублей штрафа за взятку проректору за покровительство и попустительство при выполнении госконтрактов. Проректор к тому времени уже был осужден на 5 лет колонии.
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СевастопольНовости КрымаСевастопольский государственный университет (СевГУ)Образование в Крыму и СевастополеВысшее образование в КрымуВладимир НечаевМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Госпрограмма социально-экономического развития Крыма
 
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