Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230906/v-evpatorii-otremontiruyut-detskuyu-bolnitsu--tsena-i-srok-kontrakta-1131207517.html
В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта
В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта
В Евпатории проведут капитальный ремонт соматического отделения детской больницы. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика опубликовано на официальном РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T16:14
2023-09-06T16:00
крым
евпатория
здравоохранение в крыму и севастополе
экономика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_522f3cf5f389370cb0e2368d973e4787.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории проведут капитальный ремонт соматического отделения детской больницы. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства.Речь идет о корпусе, расположенном по адресу улица Дмитрия Ульянова, 58. Работы должны завершиться до конца 2025 года. Цена контракта составит 75,6 млн рублей, при этом подрядчик получит 20-процентный аванс.Заказчиком работ выступает Евпаторийская городская больница. В соответствии с данными из открытых источников, ООО "СанТехСтрой" – евпаторийская компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.Ранее в Крыму выбрали подрядчика из Башкирии, который займется капитальным ремонтом Керченского филиала Центра крови за 39 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появится новый перинатальный центрСколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаРаботы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы
https://crimea.ria.ru/20230710/putin-dal-pravo-medorganizatsiyam-v-krymu-rabotat-bez-litsenziy-esche-2-goda-1129929770.html
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801190_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_3ae39e5ba7009bc79e5bc42a28d6833d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, здравоохранение в крыму и севастополе, экономика, общество, новости крыма
В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта

В Евпатории капитально отремонтируют отделение детской больницы – подрядчик выбран

16:14 06.09.2023
 
© РИА Новости Крым, Анна ПетроваРемонтные работы
Ремонтные работы
© РИА Новости Крым, Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории проведут капитальный ремонт соматического отделения детской больницы. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства.
"Определить общество с ограниченной ответственностью "СанТехСтрой" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение первого этапа строительно-монтажных работ по объекту: "Капитальный ремонт здания соматического корпуса "Евпаторийской детской клинической больницы", - уточняется в документе.
Речь идет о корпусе, расположенном по адресу улица Дмитрия Ульянова, 58. Работы должны завершиться до конца 2025 года. Цена контракта составит 75,6 млн рублей, при этом подрядчик получит 20-процентный аванс.
Заказчиком работ выступает Евпаторийская городская больница. В соответствии с данными из открытых источников, ООО "СанТехСтрой" – евпаторийская компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.
Ранее в Крыму выбрали подрядчика из Башкирии, который займется капитальным ремонтом Керченского филиала Центра крови за 39 миллионов рублей.
Бесплатный дневной онкостационар появился в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 14:10
Путин дал право медорганизациям в Крыму работать без лицензий еще 2 года
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Симферополе появится новый перинатальный центр
Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда
Работы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы
 
КрымЕвпаторияЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЭкономикаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31США готовятся поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ
18:10Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
18:04Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - Минобороны
17:40Более 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации
17:21Судьба зерновой сделки: в МИД России сделали заявление
16:58Когда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
16:34В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
16:14В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта
15:54Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФ
15:35Орбан: нельзя "отнять" у России Крым
15:05Бензин все дороже: цены на Аи-95 и Аи-92 обновили исторический рекорд
14:33Рада поддержала назначение Умерова министром обороны Украины
14:04На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов
14:02Штурмовики ВСУ предприняли 10 самоубийственных атак в ДНР
13:39Армия России продвигается на Купянском направлении
13:21Опасный оппонент России и промах Запада: главные заявления Нарышкина
13:15С какой целью Блинкен прилетел на Украину – политолог
12:54Что происходит на Запорожском направлении – ответ Минобороны
12:38Мощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
12:37Туристы с ребенком заблудились на горе Демерджи в Крыму
Лента новостейМолния