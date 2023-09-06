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В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта

В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта - РИА Новости Крым, 06.09.2023

В Евпатории отремонтируют детскую больницу – цена и срок контракта

В Евпатории проведут капитальный ремонт соматического отделения детской больницы. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика опубликовано на официальном РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T16:14

2023-09-06T16:14

2023-09-06T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории проведут капитальный ремонт соматического отделения детской больницы. Распоряжение главы Крыма об определении подрядчика опубликовано на официальном портале республиканского правительства.Речь идет о корпусе, расположенном по адресу улица Дмитрия Ульянова, 58. Работы должны завершиться до конца 2025 года. Цена контракта составит 75,6 млн рублей, при этом подрядчик получит 20-процентный аванс.Заказчиком работ выступает Евпаторийская городская больница. В соответствии с данными из открытых источников, ООО "СанТехСтрой" – евпаторийская компания, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий.Ранее в Крыму выбрали подрядчика из Башкирии, который займется капитальным ремонтом Керченского филиала Центра крови за 39 миллионов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появится новый перинатальный центрСколько больниц, школ и студгородков построят в России и когдаРаботы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, здравоохранение в крыму и севастополе, экономика, общество, новости крыма