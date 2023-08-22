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Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из Башкирии - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из Башкирии
Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из Башкирии - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из Башкирии
В Крыму выбрали подрядчика, который займется капитальным ремонтом Керченского филиала Центра крови. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым Сергея... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T19:28
2023-08-22T19:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который займется капитальным ремонтом Керченского филиала Центра крови. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства.В документе говорится, что стоимость контракта составляет чуть более 39 миллионов рублей. Работы выбранный подрядчик должен завершить к 1 декабря 2024 года, при этом выполнив весь объем самостоятельно, без привлечения третьих лиц.Капремонтом займется ООО "БАШСТРОЙ-7". Согласно данным единого госреестра юрлиц эта фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была зарегистрирована в Уфе в сентябре 2017 года. Основным видом деятельности фирмы значится строительство жилых и нежилых зданий.Согласно информации на портале госзакупок, у фирмы в основном были контракты в Республике Башкортостан. Однако и в Крыму у компании это уже не первый объект. По данным портала госзакупок, подрядчик в марте 2021 года получил от Республики Крым контракт на капитальный ремонт поликлиники №2 в Ленинской центральной районной больнице в городе Керчь.Это подтверждается и соответствующим распоряжением главы республики от 24 марта 2021 года, в котором, в частности, говорится, что работы стоимостью чуть более 66 миллионов рублей подрядчик должен был завершить изначально к марту 2022 года. Позже сроки работ были продлены до марта 2023 года, а стоимость ремонтных работ увеличилась до 82,3 миллиона рублей. На данный момент в карточке контракта указано, что работы на объекте до сих пор не завершены.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домовРаботы на 640 млн рублей: в двух районах Крыма отремонтируют больницыКогда отремонтируют главную детскую больницу Крыма
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новости крыма, керчь, башкирия, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, строительство, сергей аксенов, крым
Центр крови в Керчи будет ремонтировать фирма из Башкирии

Башкирская компания отремонтирует здание Центра крови в Керчи

19:28 22.08.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму выбрали подрядчика, который займется капитальным ремонтом Керченского филиала Центра крови. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым Сергея Аксенова опубликовано на официальном портале крымского правительства.
В документе говорится, что стоимость контракта составляет чуть более 39 миллионов рублей. Работы выбранный подрядчик должен завершить к 1 декабря 2024 года, при этом выполнив весь объем самостоятельно, без привлечения третьих лиц.
Капремонтом займется ООО "БАШСТРОЙ-7". Согласно данным единого госреестра юрлиц эта фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей была зарегистрирована в Уфе в сентябре 2017 года. Основным видом деятельности фирмы значится строительство жилых и нежилых зданий.
Согласно информации на портале госзакупок, у фирмы в основном были контракты в Республике Башкортостан. Однако и в Крыму у компании это уже не первый объект. По данным портала госзакупок, подрядчик в марте 2021 года получил от Республики Крым контракт на капитальный ремонт поликлиники №2 в Ленинской центральной районной больнице в городе Керчь.
Это подтверждается и соответствующим распоряжением главы республики от 24 марта 2021 года, в котором, в частности, говорится, что работы стоимостью чуть более 66 миллионов рублей подрядчик должен был завершить изначально к марту 2022 года. Позже сроки работ были продлены до марта 2023 года, а стоимость ремонтных работ увеличилась до 82,3 миллиона рублей. На данный момент в карточке контракта указано, что работы на объекте до сих пор не завершены.
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