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В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов
В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов - РИА Новости Крым, 21.08.2023
В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов
В Крыму капитально отремонтируют около четырехсот кровель многоквартирных домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T20:03
2023-08-21T20:03
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
капремонт многоквартирных домов
крым
новости крыма
аламдар амирасланов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтируют около четырехсот кровель многоквартирных домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.Гость эфира пояснил, что Фонд капитального ремонта работает согласно утвержденной Совмином РК программы, которая рассчитана до 2045 года. В рамках программы утверждаются краткосрочные планы сроком на три года.Финансирование работ производится за счет нескольких источников. Это денежные средства, собранные с собственников жилья в виде взносов, за счет поддержки республиканского бюджета и очень большой объем работ производится за счет федерального финансирования.Уже сегодня подписываются документы, которые позволят провести аукционные мероприятия и финансирование по капремонту крыш.Непосредственно сами работы будут проводиться с учетом погодных условий.Ранее директор АНО "ЖКХ-Контроль" в Крыму Анатолий Петров сообщил, что в летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Ялты задолжали за капремонты почти полмиллиардаКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
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жкх, жкх крыма и севастополя, капремонт многоквартирных домов, крым, новости крыма, аламдар амирасланов, общество
В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов

Фонд капремонта РК: в Крыму капитально отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов

20:03 21.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт здания
Ремонт здания - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтируют около четырехсот кровель многоквартирных домов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый заместитель гендиректора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов.
Гость эфира пояснил, что Фонд капитального ремонта работает согласно утвержденной Совмином РК программы, которая рассчитана до 2045 года. В рамках программы утверждаются краткосрочные планы сроком на три года.
Финансирование работ производится за счет нескольких источников. Это денежные средства, собранные с собственников жилья в виде взносов, за счет поддержки республиканского бюджета и очень большой объем работ производится за счет федерального финансирования.
"В этом и следующем годах помощь из федерального бюджета позволит провести капитальный ремонт около 400 кровель. Общая стоимость работ оценивается в несколько миллиардов рублей", – сказал Амирасланов.
Уже сегодня подписываются документы, которые позволят провести аукционные мероприятия и финансирование по капремонту крыш.
Непосредственно сами работы будут проводиться с учетом погодных условий.
Ранее директор АНО "ЖКХ-Контроль" в Крыму Анатолий Петров сообщил, что в летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем.
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Радио "Спутник в Крыму"ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКапремонт многоквартирных домовКрымНовости КрымаАламдар АмираслановОбщество
 
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