Рейтинг@Mail.ru
Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230622/soderzhanie-mnogoetazhek-chto-upravlyayuschie-kompanii-dolzhny-delat-letom-1129538262.html
Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом
Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом
В летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T08:47
2023-06-22T08:47
радио "спутник в крыму"
крым
общество
жилье
жилье в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
анатолий петров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/21/1115342140_0:278:3148:2048_1920x0_80_0_0_39f1ecd5385218c56842193c32e5e62b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль" в Крыму Анатолий Петров.Он подчеркнул, что осмотр должен проводиться при обязательном присутствии председателя совета дома. Он же ставит свою подпись на составленном акте. Если управляющая организация отказывается проводить осмотр или же делает его без участия представителя жильцов, и только предоставляет акт на подписание – это нарушение, о котором необходимо сообщить в "ЖКХ-Контроль".Ранее первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов заявил, что крымчанам необходимо более активно включаться в контроль выполнения капитального ремонта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20230621/natsstandarty-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami-zachem-oni-nuzhny-1129541402.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/21/1115342140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c2600a0923e9395c75efa24f0b907b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, жилье, жилье в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, анатолий петров
Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом

АНО "ЖКХ-Контроль" разъяснил требования к проведению осмотра многоквартирных жилых домов

08:47 22.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМногоэтажные дома в Ялте
Многоэтажные дома в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль" в Крыму Анатолий Петров.
"Подготовка к отопительному сезону должна быть завершена не позднее 15 сентября. По его окончанию начинаются осмотры, по результатам которых составляется акт о состоянии всех элементов МКД с указанием недостатков. Кроме того, должен быть определен объем работ, которые нужно выполнить в течение лета", – сообщил Петров.
Он подчеркнул, что осмотр должен проводиться при обязательном присутствии председателя совета дома. Он же ставит свою подпись на составленном акте. Если управляющая организация отказывается проводить осмотр или же делает его без участия представителя жильцов, и только предоставляет акт на подписание – это нарушение, о котором необходимо сообщить в "ЖКХ-Контроль".
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Вчера, 20:58Радио "Спутник в Крыму"
Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны
Ранее первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов заявил, что крымчанам необходимо более активно включаться в контроль выполнения капитального ремонта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартире
В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбществоЖильеЖилье в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаАнатолий Петров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35Паромная переправа в Крым: погода и обстановка в Керченском проливе
11:26Первые дни Великой Отечественной войны: как СССР встретил фашистов
11:07ФСБ рассекретила документы о зверствах бандеровцев в Крыму
10:50Чонгарский мост в Крым: где расположен и чем важен
10:35Удар ВСУ по Чонгарскому мосту: разрушения, схемы объезда и последствия
09:48Крым полностью обеспечен топливом и продуктами – власти
09:41Удар по Чонгарскому мосту: как изменилось движение автобусов и фур
09:31Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВО
09:18Серьезное ДТП с двумя легковушками в Симферополе: водители в больнице
08:47Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом
08:22В Симферополе заведующий вынес со склада магазина гаджеты на 1 млн рублей
08:13Аксенов о ЧП на Чонгарскому мосту: есть ли движение в Крым
07:59"А фашисты — это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
07:44ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Чонгару - поврежден мост в Крым
07:39У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6
07:24"Надо относиться современно": Жигунов о Ялтинской киностудии
06:55Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
00:01Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
21:58Главные события и заявления дня: 21 июня
Лента новостейМолния