https://crimea.ria.ru/20230622/soderzhanie-mnogoetazhek-chto-upravlyayuschie-kompanii-dolzhny-delat-letom-1129538262.html

Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом

Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Содержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом

В летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T08:47

2023-06-22T08:47

2023-06-22T08:47

радио "спутник в крыму"

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анатолий петров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В летний период управляющие организации обязаны провести осмотр многоквартирных жилых домов, чтобы проверить работу отопительной и других систем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль" в Крыму Анатолий Петров.Он подчеркнул, что осмотр должен проводиться при обязательном присутствии председателя совета дома. Он же ставит свою подпись на составленном акте. Если управляющая организация отказывается проводить осмотр или же делает его без участия представителя жильцов, и только предоставляет акт на подписание – это нарушение, о котором необходимо сообщить в "ЖКХ-Контроль".Ранее первый заместитель генерального директора НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" Аламдар Амирасланов заявил, что крымчанам необходимо более активно включаться в контроль выполнения капитального ремонта.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреКак не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреВ Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20230621/natsstandarty-po-upravleniyu-mnogokvartirnymi-domami-zachem-oni-nuzhny-1129541402.html

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