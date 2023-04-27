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В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей

В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.04.2023

В Крыму управляющая компания "забыла" вернуть жильцам 1,2 млн рублей

Более миллиона рублей взносов на текущий ремонт многоквартирного дома в Симферополе помогла вернуть прокуратура Железнодорожного района. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T11:31

2023-04-27T11:31

2023-04-27T11:31

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Более миллиона рублей взносов на текущий ремонт многоквартирного дома в Симферополе помогла вернуть прокуратура Железнодорожного района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Как пояснили в ведомстве, средства пропали при переходе многоквартирного дома из ведения одной управляющей организации в другую. О факте пропажи средств сообщили бдительные жильцы.Выявленные нарушения легли в основу искового заявления в суд о взыскании с МУП "Железнодорожный Жилсервис" в пользу управляющей организации "Лантан" денежных средств жильцов в размере 1,2 млн рублей.По решению суда с муниципального предприятия взыскали указанную сумму. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.Накануне генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за прошлый год региональные операторы собрали с собственников жилья, но не использовали на капитальный ремонт 100 млрд рублей. В результате капремонт не был выполнен в более чем 16 тысячах жилых зданиях, что коснулось 1,5 млн человек. Открывшиеся факту указывают на нерациональный подход к формированию региональных программ капитального ремонта и их оторванность от реальных потребностей жителей, констатировал Краснов.Кроме того, в 33 регионах страны прокуратурой пресечены противоправные действия руководителей региональных операторов и подрядчиков. Имеются случаи хищений средств фондов капремонта. По данным фактам возбуждено свыше 240 уголовных дел.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинцы задолжали за капремонты домов почти полмиллиарда рублейСколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской областиПервая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, капремонт многоквартирных домов, жкх, жкх крыма и севастополя, сообщество итальянцев крыма, прокуратура республики крым, крым, новости крыма