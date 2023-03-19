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Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области
Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области
В Запорожской области приступили к реализации программы "Реформирование ЖКХ". До 2025 года в новом российском регионе восстановят инженерную инфраструктуру... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T19:13
2023-03-19T19:13
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
жкх
экономика
новости
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Запорожской области приступили к реализации программы "Реформирование ЖКХ". До 2025 года в новом российском регионе восстановят инженерную инфраструктуру. Планируемый объем финансирования – почти девять миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По информации Балицкого, сейчас в области работают около 30 муниципальных унитарных предприятий ЖКХ. В 2022 году удалось частично обновить машинно-тракторный парк и закупить коммунальную технику.В этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены три общественные территории и шесть дворов в Мелитополе, Мелитопольском и Бердянском районах.Врио губернатора отметил, что Запорожская область впервые подключится к участию во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Участвовать будут Мелитополь, Бердянск и Приморск.Читайте также на РИА Новости КрымЖители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жильеТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФЗапорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России
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запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, жкх, экономика, новости, общество, россия
Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Балицкий: на реформирование ЖКХ выделят 9 млрд рублей

19:13 19.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Васильевка Запорожской области
Город Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Запорожской области приступили к реализации программы "Реформирование ЖКХ". До 2025 года в новом российском регионе восстановят инженерную инфраструктуру. Планируемый объем финансирования – почти девять миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"В этом году в области началась реализация программы "Реформирование ЖКХ". До 2025 года в регионе будет восстановлена инженерная инфраструктура: проведен капитальный ремонт, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Общий объем финансирования составит около девяти миллиардов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Балицкого, сейчас в области работают около 30 муниципальных унитарных предприятий ЖКХ. В 2022 году удалось частично обновить машинно-тракторный парк и закупить коммунальную технику.
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В этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены три общественные территории и шесть дворов в Мелитополе, Мелитопольском и Бердянском районах.
Врио губернатора отметил, что Запорожская область впервые подключится к участию во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Участвовать будут Мелитополь, Бердянск и Приморск.
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