https://crimea.ria.ru/20230319/skolko-deneg-vydelyat-na-obnovlenie-zhkkh-v-zaporozhskoy-oblasti-1127643599.html

Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области

Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Сколько денег выделят на обновление ЖКХ в Запорожской области

В Запорожской области приступили к реализации программы "Реформирование ЖКХ". До 2025 года в новом российском регионе восстановят инженерную инфраструктуру... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T19:13

2023-03-19T19:13

2023-03-19T19:13

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

жкх

экономика

новости

общество

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Запорожской области приступили к реализации программы "Реформирование ЖКХ". До 2025 года в новом российском регионе восстановят инженерную инфраструктуру. Планируемый объем финансирования – почти девять миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По информации Балицкого, сейчас в области работают около 30 муниципальных унитарных предприятий ЖКХ. В 2022 году удалось частично обновить машинно-тракторный парк и закупить коммунальную технику.В этом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" будут благоустроены три общественные территории и шесть дворов в Мелитополе, Мелитопольском и Бердянском районах.Врио губернатора отметил, что Запорожская область впервые подключится к участию во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Участвовать будут Мелитополь, Бердянск и Приморск.Читайте также на РИА Новости КрымЖители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жильеТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФЗапорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России

https://crimea.ria.ru/20230307/o-chem-putin-govoril-s-glavoy-zaporozhskoy-oblasti-balitskim-1127408053.html

запорожская область

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, жкх, экономика, новости, общество, россия