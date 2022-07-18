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Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России
Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России
Власти Запорожской области восстанавливают социальную инфраструктуру и объекты жилищно-коммунального хозяйства в освобожденном городе Пологи, который до сих пор РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T16:26
2022-07-18T16:26
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области восстанавливают социальную инфраструктуру и объекты жилищно-коммунального хозяйства в освобожденном городе Пологи, который до сих пор остается без газоснабжения. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.Наряду с решением оперативных задач, региональные власти решают стратегические – объекты инфраструктуры уже начали готовить к предстоящим холодам. Населенные пункты необходимо обеспечить снегоуборочной техникой, новым коммунальным оборудованием, запустить котельные. В этом властям освобожденных территорий помогают российские регионы-кураторы."С помощью Министерства строительства и ЖКХ РФ и регионов, которые оказывают шефскую помощь, уверены, что к отопительному сезону мы подойдем подготовленными", - заключила Юлия Губанова.Пологи — город в Запорожской области Украины, входит в Пологовский район. На его территории находятся Пологовский маслоэкстракционный завод, хлебокомбинат, птицекомбинат и другие предприятия. Был освобожден в ходе российской спецоперации на Украине 4 марта.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
запорожская область
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России

Россия помогает восстановить газоснабжение и ЖКХ в запорожском городе Пологи

16:26 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевг. Пологи Запорожской области.
г. Пологи Запорожской области. - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области восстанавливают социальную инфраструктуру и объекты жилищно-коммунального хозяйства в освобожденном городе Пологи, который до сих пор остается без газоснабжения. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.
"В результате обстрелов пострадала социальная инфраструктура, сейчас мы делаем оценку и дефектные акты, чтобы приступить к восстановлению в кратчайшие сроки. После освобождения территорий мы также оцениваем состояние сетей и коммунального хозяйства. И оно крайне неудовлетворительное. В городе Пологи отсутствует газоснабжение, соответственно, сейчас в срочном порядке ведутся восстановительные работы. Вода и электричество есть", - рассказала она.
Наряду с решением оперативных задач, региональные власти решают стратегические – объекты инфраструктуры уже начали готовить к предстоящим холодам. Населенные пункты необходимо обеспечить снегоуборочной техникой, новым коммунальным оборудованием, запустить котельные. В этом властям освобожденных территорий помогают российские регионы-кураторы.
"С помощью Министерства строительства и ЖКХ РФ и регионов, которые оказывают шефскую помощь, уверены, что к отопительному сезону мы подойдем подготовленными", - заключила Юлия Губанова.
Пологи — город в Запорожской области Украины, входит в Пологовский район. На его территории находятся Пологовский маслоэкстракционный завод, хлебокомбинат, птицекомбинат и другие предприятия. Был освобожден в ходе российской спецоперации на Украине 4 марта.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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