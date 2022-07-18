https://crimea.ria.ru/20220718/zaporozhskiy-gorod-pologi-masshtaby-bedstviya-i-pomosch-rossii-1123880895.html

Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России

Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Запорожский город Пологи: масштабы бедствия и помощь России

Власти Запорожской области восстанавливают социальную инфраструктуру и объекты жилищно-коммунального хозяйства в освобожденном городе Пологи, который до сих пор РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T16:26

2022-07-18T16:26

2022-07-18T16:26

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Власти Запорожской области восстанавливают социальную инфраструктуру и объекты жилищно-коммунального хозяйства в освобожденном городе Пологи, который до сих пор остается без газоснабжения. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова.Наряду с решением оперативных задач, региональные власти решают стратегические – объекты инфраструктуры уже начали готовить к предстоящим холодам. Населенные пункты необходимо обеспечить снегоуборочной техникой, новым коммунальным оборудованием, запустить котельные. В этом властям освобожденных территорий помогают российские регионы-кураторы."С помощью Министерства строительства и ЖКХ РФ и регионов, которые оказывают шефскую помощь, уверены, что к отопительному сезону мы подойдем подготовленными", - заключила Юлия Губанова.Пологи — город в Запорожской области Украины, входит в Пологовский район. На его территории находятся Пологовский маслоэкстракционный завод, хлебокомбинат, птицекомбинат и другие предприятия. Был освобожден в ходе российской спецоперации на Украине 4 марта.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

запорожская область

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)