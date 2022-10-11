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Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД? - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?
Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД? - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?
Пресс-конференция начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Элины АКУЛОВОЙ на тему: "Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-11T11:00
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пресс-центр
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Пресс-конференция начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Элины АКУЛОВОЙ на тему: "Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?"Лицензии большинства управляющих компаний Крыма с нового года перестанут действовать. Для упрощения получения разрешения на осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, принято решение продлить их автоматически еще на 5 лет. Компаниям необходимо направить заявление в Инспекцию по жилищному надзору РК с 12 октября по 2 ноября 2022 года.Чем вызвано такое решение? Какие требования выдвигаются к управляющим компаниям? Какие изменения в их деятельности предусмотрены законодательством? Как и кем контролируется работа управляющих компаний? Что чаще всего не устраивает жильцов в деятельности коммунальных компаний? Как проводятся в Крыму работы по капитальному ремонту? Какое количество жилого фонда удалось привести в порядок силами регионального оператора?Участник:— начальник Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главный государственный жилищный инспектор Республики Крым Элина АКУЛОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр

Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?

11:00 11.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота сотрудников управляющей компании. Архивное фото
Работа сотрудников управляющей компании. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Пресс-конференция начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Элины АКУЛОВОЙ на тему: "Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?"
Лицензии большинства управляющих компаний Крыма с нового года перестанут действовать. Для упрощения получения разрешения на осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, принято решение продлить их автоматически еще на 5 лет. Компаниям необходимо направить заявление в Инспекцию по жилищному надзору РК с 12 октября по 2 ноября 2022 года.
Чем вызвано такое решение? Какие требования выдвигаются к управляющим компаниям? Какие изменения в их деятельности предусмотрены законодательством? Как и кем контролируется работа управляющих компаний? Что чаще всего не устраивает жильцов в деятельности коммунальных компаний? Как проводятся в Крыму работы по капитальному ремонту? Какое количество жилого фонда удалось привести в порядок силами регионального оператора?
Участник:
— начальник Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главный государственный жилищный инспектор Республики Крым Элина АКУЛОВА.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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