https://crimea.ria.ru/20221011/pervaya-pyatiletka-kak-sebya-zarekomendovali-upravlyayuschie-kompanii-mkd--1124757521.html

Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?

Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД? - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?

Пресс-конференция начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Элины АКУЛОВОЙ на тему: "Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-11T11:00

2022-10-11T11:00

2022-10-07T17:54

пресс-центр

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Пресс-конференция начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Элины АКУЛОВОЙ на тему: "Первая пятилетка: как себя зарекомендовали управляющие компании МКД?"Лицензии большинства управляющих компаний Крыма с нового года перестанут действовать. Для упрощения получения разрешения на осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, принято решение продлить их автоматически еще на 5 лет. Компаниям необходимо направить заявление в Инспекцию по жилищному надзору РК с 12 октября по 2 ноября 2022 года.Чем вызвано такое решение? Какие требования выдвигаются к управляющим компаниям? Какие изменения в их деятельности предусмотрены законодательством? Как и кем контролируется работа управляющих компаний? Что чаще всего не устраивает жильцов в деятельности коммунальных компаний? Как проводятся в Крыму работы по капитальному ремонту? Какое количество жилого фонда удалось привести в порядок силами регионального оператора?Участник:— начальник Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главный государственный жилищный инспектор Республики Крым Элина АКУЛОВА.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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