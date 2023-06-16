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Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма
Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма
В Республиканской детской клинической больнице завершился один из этапов модернизации: после капитального ремонта открылась поликлиника. В этом году планируется РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T07:46
2023-06-16T08:12
радио "спутник в крыму"
крым
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
анатолий олейник
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице завершился один из этапов модернизации: после капитального ремонта открылась поликлиника. В этом году планируется выполнить 95% всех ремонтов. Такие сроки в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач РДКБ Анатолий Олейник."Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания. Планируется закончить 95% всех ремонтов уже в этом году", - сказал он.Главврач напомнил, что на время ремонта учреждение не прекращало своей работы. Капремонт в РДКБ идет уже третий год.По его словам, больница была построена с определенными технологическими нарушениями по проекту 1972 года. "В ходе капремонта пришлось менять перегородки, потому что они были изготовлены из материала, который в принципе нельзя было использовать, заменены канализация и электрика", все будет новое, пояснил Олейник.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовНи врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиКаждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко
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РИА Новости Крым
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крым, республиканская детская клиническая больница (рдкб), анатолий олейник, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество
Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма

Главврач Олейник: 95% ремонтных работ в РДКБ планируют завершить уже в этом году

07:46 16.06.2023 (обновлено: 08:12 16.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская детская клиническая больница
Республиканская детская клиническая больница - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице завершился один из этапов модернизации: после капитального ремонта открылась поликлиника. В этом году планируется выполнить 95% всех ремонтов. Такие сроки в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач РДКБ Анатолий Олейник.
"Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания. Планируется закончить 95% всех ремонтов уже в этом году", - сказал он.
Главврач напомнил, что на время ремонта учреждение не прекращало своей работы. Капремонт в РДКБ идет уже третий год.
По его словам, больница была построена с определенными технологическими нарушениями по проекту 1972 года. "В ходе капремонта пришлось менять перегородки, потому что они были изготовлены из материала, который в принципе нельзя было использовать, заменены канализация и электрика", все будет новое, пояснил Олейник.

"Капитальный ремонт касается всего учреждения в полном объеме. Кроме того, произошли определенные изменения к требованиям пожарной безопасности. Основная проблема и сложность в том, что будет полностью меняться система вентиляции и дымоудаления (специализированный комплекс вентиляционного оборудования - ред.), чего раньше не было", - уточнил Олейник.

Паллиативное отделение РДКБ и КДХ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Вчера, 12:12Радио "Спутник в Крыму"
В Симферополе после ремонта открылась поликлиника РДКБ
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Радио "Спутник в Крыму"КрымРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)Анатолий ОлейникЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаОбщество
 
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