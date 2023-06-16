https://crimea.ria.ru/20230616/kogda-otremontiruyut-glavnuyu-detskuyu-bolnitsu-kryma-1129415401.html

Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма

Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Когда отремонтируют главную детскую больницу Крыма

В Республиканской детской клинической больнице завершился один из этапов модернизации: после капитального ремонта открылась поликлиника. В этом году планируется РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T07:46

2023-06-16T07:46

2023-06-16T08:12

радио "спутник в крыму"

крым

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

анатолий олейник

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице завершился один из этапов модернизации: после капитального ремонта открылась поликлиника. В этом году планируется выполнить 95% всех ремонтов. Такие сроки в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал главный врач РДКБ Анатолий Олейник."Сейчас полностью заработало поликлиническое отделение, был проведен капитальный ремонт здания. Планируется закончить 95% всех ремонтов уже в этом году", - сказал он.Главврач напомнил, что на время ремонта учреждение не прекращало своей работы. Капремонт в РДКБ идет уже третий год.По его словам, больница была построена с определенными технологическими нарушениями по проекту 1972 года. "В ходе капремонта пришлось менять перегородки, потому что они были изготовлены из материала, который в принципе нельзя было использовать, заменены канализация и электрика", все будет новое, пояснил Олейник.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий КлимовНи врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощиКаждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко

https://crimea.ria.ru/20230615/v-simferopole-posle-remonta-otkrylas-poliklinika-rdkb-1129400366.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, республиканская детская клиническая больница (рдкб), анатолий олейник, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, общество