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Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда
Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда
В России в следующем году введут в эксплуатацию 6,5 тысяч новых больниц и поликлиник, в этом - отремонтируют почти две тысячи школ, а до 2030 года построят 25... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T18:41
2023-08-22T18:41
2023-08-22T18:41
владимир путин (политик)
россия
здравоохранение в россии
образование в россии
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В России в следующем году введут в эксплуатацию 6,5 тысяч новых больниц и поликлиник, в этом - отремонтируют почти две тысячи школ, а до 2030 года построят 25 современных студенческих городков. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.Здравоохранение"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 года введено 3,6 тыс. капитальных объектов. Из них 3,5 тысячи - в первичном звене", - констатировал глава государства в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, на грядущие периоды сформирован еще больший задел: благодаря переносу бюджетных расходов на более ранние периоды, в стране в четыре раза увеличат ввод объектов здравоохранения в будущем году - их будет запущено 6,5 тысяч по всей стране.Образование"Что касается общего образования, здесь у нас тоже большие планы: к началу учебного год, который стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1,3 школ. Еще в почти 500 школах завершат ремонт до конца календарного года", - продолжил президент России.Также, по его словам, до 2030 года в РФ должны быть созданы 25 современных университетских кампусов. В этих студенческих городках разместят новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки, пространства для отдыха и занятия спортом. Первые 17 таких проектов уже отобраны и стартовали в Москве и ряде других городов страны. По мнению президента, это поможет готовить качественные кадры для отечественной экономики.Ранее президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российское общество консолидировано как никогдаВ России спрогнозировали рекордный объем ввода жильяСколько объектов построили в Крыму по госпрограмме
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владимир путин (политик), россия, здравоохранение в россии, образование в россии, школа
Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда
Путин: в РФ растут темпы строительства и ремонта объектов медицины и образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В России в следующем году введут в эксплуатацию 6,5 тысяч новых больниц и поликлиник, в этом - отремонтируют почти две тысячи школ, а до 2030 года построят 25 современных студенческих городков. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
Здравоохранение
"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 года введено 3,6 тыс. капитальных объектов. Из них 3,5 тысячи - в первичном звене", - констатировал глава государства в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, на грядущие периоды сформирован еще больший задел: благодаря переносу бюджетных расходов на более ранние периоды, в стране в четыре раза увеличат ввод объектов здравоохранения в будущем году - их будет запущено 6,5 тысяч по всей стране.
Образование
"Что касается общего образования, здесь у нас тоже большие планы: к началу учебного год, который стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1,3 школ. Еще в почти 500 школах завершат ремонт до конца календарного года", - продолжил президент России.
Также, по его словам, до 2030 года в РФ должны быть созданы 25 современных университетских кампусов. В этих студенческих городках разместят новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки, пространства для отдыха и занятия спортом. Первые 17 таких проектов уже отобраны и стартовали в Москве и ряде других городов страны. По мнению президента, это поможет готовить качественные кадры для отечественной экономики.
Ранее президент России Владимир Путин предложил
в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года.
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