https://crimea.ria.ru/20230822/skolko-bolnits-shkol-i-studgorodkov-postroyat-v-rossii-i-kogda-1130880326.html

Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда

Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Сколько больниц, школ и студгородков построят в России и когда

В России в следующем году введут в эксплуатацию 6,5 тысяч новых больниц и поликлиник, в этом - отремонтируют почти две тысячи школ, а до 2030 года построят 25... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T18:41

2023-08-22T18:41

2023-08-22T18:41

владимир путин (политик)

россия

здравоохранение в россии

образование в россии

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111850/14/1118501420_0:65:1600:965_1920x0_80_0_0_a67075c678f4a0f8b3125f275920e11e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В России в следующем году введут в эксплуатацию 6,5 тысяч новых больниц и поликлиник, в этом - отремонтируют почти две тысячи школ, а до 2030 года построят 25 современных студенческих городков. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.Здравоохранение"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 года введено 3,6 тыс. капитальных объектов. Из них 3,5 тысячи - в первичном звене", - констатировал глава государства в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, на грядущие периоды сформирован еще больший задел: благодаря переносу бюджетных расходов на более ранние периоды, в стране в четыре раза увеличат ввод объектов здравоохранения в будущем году - их будет запущено 6,5 тысяч по всей стране.Образование"Что касается общего образования, здесь у нас тоже большие планы: к началу учебного год, который стартует уже на следующей неделе, будут капитально отремонтированы почти 1,3 школ. Еще в почти 500 школах завершат ремонт до конца календарного года", - продолжил президент России.Также, по его словам, до 2030 года в РФ должны быть созданы 25 современных университетских кампусов. В этих студенческих городках разместят новые общежития, оборудованные лаборатории, технопарки, пространства для отдыха и занятия спортом. Первые 17 таких проектов уже отобраны и стартовали в Москве и ряде других городов страны. По мнению президента, это поможет готовить качественные кадры для отечественной экономики.Ранее президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российское общество консолидировано как никогдаВ России спрогнозировали рекордный объем ввода жильяСколько объектов построили в Крыму по госпрограмме

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, здравоохранение в россии, образование в россии, школа