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Путин: российское общество консолидировано как никогда - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Путин: российское общество консолидировано как никогда
Путин: российское общество консолидировано как никогда - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Путин: российское общество консолидировано как никогда
Российский народ как никогда консолидирован, все общество продемонстрировало сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T12:07
2023-07-04T12:07
владимир путин (политик)
миа "россия сегодня"
общество
новости
попытка вооруженного мятежа в россии
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Российский народ как никогда консолидирован, все общество продемонстрировало сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Путин отметил, что сейчас против России ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции, однако РФ "уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям".Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФ
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владимир путин (политик), миа "россия сегодня", общество, новости, попытка вооруженного мятежа в россии, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Путин: российское общество консолидировано как никогда

Путин: РФ продолжает устойчиво развиваться, российский народ как никогда консолидирован

12:07 04.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Александр Казаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Российский народ как никогда консолидирован, все общество продемонстрировало сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться, российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", - сказал президент.
Путин отметил, что сейчас против России ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции, однако РФ "уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям".

Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
27 июня, 18:52
Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
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Владимир Путин (политик)МИА "Россия сегодня"ОбществоНовостиПопытка вооруженного мятежа в РоссииЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
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