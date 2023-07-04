https://crimea.ria.ru/20230704/putin-rossiyskoe-obschestvo-konsolidirovano-kak-nikogda-1129797173.html

Путин: российское общество консолидировано как никогда

Путин: российское общество консолидировано как никогда - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Путин: российское общество консолидировано как никогда

Российский народ как никогда консолидирован, все общество продемонстрировало сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T12:07

2023-07-04T12:07

2023-07-04T12:07

владимир путин (политик)

миа "россия сегодня"

общество

новости

попытка вооруженного мятежа в россии

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Российский народ как никогда консолидирован, все общество продемонстрировало сплоченность, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Путин отметил, что сейчас против России ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции, однако РФ "уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям".Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером 24 июня сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"Лавров: США могли приказать Киеву не использовать мятеж для диверсий в РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), миа "россия сегодня", общество, новости, попытка вооруженного мятежа в россии, евгений пригожин, чвк "вагнер"