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Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнял решение о подписании контрактов с Министерством обороны, после чего ему сообщили, что "вагнеровцы" в этом... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T14:29
2023-06-29T14:31
новости
андрей картаполов
владимир путин (политик)
министерство обороны рф
сво
чвк "вагнер"
евгений пригожин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнял решение о подписании контрактов с Министерством обороны, после чего ему сообщили, что "вагнеровцы" в этом случае не будут принимать участие в специальной военной операции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.По словам главы профильного комитета, "для господина Пригожина материальные средства – это основное, если не главное".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что содержание частной военной компании "Вагнер" полностью обеспечивалось из государственного бюджета РФ. Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выделило компании 86 млрд 262 млн рублей.При том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин на поставках продуктов питания и оказании соответствующих услуг в Вооруженных силах через Военторг за год заработал у государства 80 млрд рублей, добавил президент.Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей &gt;&gt;В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.Попытка вооруженного мятежа в России &gt;&gt;Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Что такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикам &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО &gt;&gt;Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно &gt;&gt;Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным &gt;&gt;В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Обращение Путина к россиянам: главное &gt;&gt;В обращении 26 июня Владимир Путин предложил бойцам группы "Вагнер" сделать выбор – подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим родным или уехать в Беларусь. При этом он подчеркнул, что "подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству".Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, андрей картаполов, владимир путин (политик), министерство обороны рф, сво, чвк "вагнер", евгений пригожин
Картаполов раскрыл причины мятежа Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Пригожину сообщили, что при отсутствии контрактов с МО "Вагнер" не будет участвовать в СВО

14:29 29.06.2023 (обновлено: 14:31 29.06.2023)
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
© Пресс-служба Госдумы РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не выполнял решение о подписании контрактов с Министерством обороны, после чего ему сообщили, что "вагнеровцы" в этом случае не будут принимать участие в специальной военной операции. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Как известно, за несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракты с Минобороны. И все начали это абсолютно правильное решение выполнять, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции, то есть не будет выделяться финансирование", - заявил Картаполов журналистам.
По словам главы профильного комитета, "для господина Пригожина материальные средства – это основное, если не главное".
"Сложилось следующее: первое – это деньги, второе – это глупые и непомерные амбиции, третье – это возбужденное состояние. Все это вкупе вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей", – добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что содержание частной военной компании "Вагнер" полностью обеспечивалось из государственного бюджета РФ. Только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство выделило компании 86 млрд 262 млн рублей.
При том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин на поставках продуктов питания и оказании соответствующих услуг в Вооруженных силах через Военторг за год заработал у государства 80 млрд рублей, добавил президент.
Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей >>
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Попытка вооруженного мятежа в России >>
Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Что такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикам >>
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО >>
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер": что известно >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В Кремле рассказали, что будет с Пригожиным >>
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Обращение Путина к россиянам: главное >>
В обращении 26 июня Владимир Путин предложил бойцам группы "Вагнер" сделать выбор – подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим родным или уехать в Беларусь. При этом он подчеркнул, что "подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству".
Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь >>
НовостиАндрей КартаполовВладимир Путин (политик)Министерство обороны РФСВОЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
 
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