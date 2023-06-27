https://crimea.ria.ru/20230627/putin-na-chvk-vagner-iz-gosbyudzheta-za-god-bylo-vydeleno-86-mlrd-rubley-1129671517.html

Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей

Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублей

Содержание частной военной компании "Вагнер" полностью обеспечивалось из государственного бюджета РФ, за год на эти цели было выделено более 86 миллиардов... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T15:38

2023-06-27T15:38

2023-06-27T15:38

владимир путин (политик)

россия

чвк "вагнер"

экономика

федеральный бюджет

новости

евгений пригожин

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Содержание частной военной компании "Вагнер" полностью обеспечивалось из государственного бюджета РФ, за год на эти цели было выделено более 86 миллиардов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.В частности, на денежное содержание бойцов и командиров ЧВК было выделено 70,3 млрд рублей, на стимулирующие выплаты – 15,8 млрд рублей, уточнил глава государства.При том, что само содержание "Вагнера" было на плечах государства, собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин на поставках продуктов питания и оказании соответствующих услуг в Вооруженных силах через Военторг за год заработал у государства 80 миллиардов рублей, добавил президент.Путин также заверил, что государство всегда с большим уважением относилось к бойцам и командирам группы "Вагнер"."Они проявляли мужество и героизм. Наши солдаты и офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей, также проявляли героизм и самопожертвование", - отметил российский лидер.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьПутин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-rossiyskim-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1129664928.html

https://crimea.ria.ru/20230627/zolotov-ne-isklyuchil-chto-myatezh-prigozhina-byl-inspirirovan-zapadom-1129667049.html

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владимир путин (политик), россия, чвк "вагнер", экономика, федеральный бюджет, новости, евгений пригожин