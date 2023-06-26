https://crimea.ria.ru/20230626/putin-poblagodaril-geroev-letchikov-vstavshikh-na-puti-u-myatezhnikov-1129652815.html

Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников

Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T22:50

2023-06-26T22:50

2023-06-26T23:02

владимир путин (политик)

попытка вооруженного мятежа в россии

россия

армия и флот

воздушно-космический силы (вкс)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий. Срочное обращение Путина к россиянам. Видео>>>Глава государства подчеркнул, что и неонацисты в Киеве, и их западные покровители хотели внутренних междоусобиц в РФ. Они "мечтали взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались". Россияне сплотились и противостояли угрозе.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров

https://crimea.ria.ru/20230626/kak-myatezh-prigozhina-povliyaet-na-otnosheniya-rossii-s-partnerami--lavrov---1129643396.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), попытка вооруженного мятежа в россии, россия, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), новости