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Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников
Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T22:50
2023-06-26T22:50
2023-06-26T23:02
владимир путин (политик)
попытка вооруженного мятежа в россии
россия
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий. Срочное обращение Путина к россиянам. Видео>>>Глава государства подчеркнул, что и неонацисты в Киеве, и их западные покровители хотели внутренних междоусобиц в РФ. Они "мечтали взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались". Россияне сплотились и противостояли угрозе.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавленПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь Что заявили в США по ситуации с Пригожиным - Лавров
https://crimea.ria.ru/20230626/kak-myatezh-prigozhina-povliyaet-na-otnosheniya-rossii-s-partnerami--lavrov---1129643396.html
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владимир путин (политик), попытка вооруженного мятежа в россии, россия, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), новости
Путин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежников
Путин: мужество павших героев-летчиков уберегли Россию от ужасных последствий
22:50 26.06.2023 (обновлено: 23:02 26.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто в минувшие выходные встал на пути у мятежников, и отметил мужество и самопожертвование павших героев-летчиков, которые уберегли Россию от трагических последствий.
"Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий", - сказал он в обращении в понедельник.
Глава государства подчеркнул, что и неонацисты в Киеве, и их западные покровители хотели внутренних междоусобиц в РФ. Они "мечтали взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались". Россияне сплотились и противостояли угрозе.
Попытка вооруженного мятежа в России
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта
на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила
, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
По данным СМИ, в ходе мятежа 24 июня были сбиты, по разным данным, один самолет и несколько вертолетов. По данным изданий, экипаж сбитого российского вертолета Ка-52 погиб. Точное количество погибших и информация об инциденте официально не сообщалась.
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