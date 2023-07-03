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Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"
Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"
Предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T12:55
2023-07-03T13:00
сергей шойгу
попытка вооруженного мятежа в россии
россия
безопасность
чвк "вагнер"
новости
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия из всех передряг выходит более сильной - ЛавровЛукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятежЗолотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом
https://crimea.ria.ru/20230627/putin-rossiyskim-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1129664928.html
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сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа в россии, россия, безопасность, чвк "вагнер", новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"

Шойгу: попытка мятежа провалилась благодаря верности присяге личного состава ВС РФ

12:55 03.07.2023 (обновлено: 13:00 03.07.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Министр отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.
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Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
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Сергей ШойгуПопытка вооруженного мятежа в РоссииРоссияБезопасностьЧВК "Вагнер"НовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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