https://crimea.ria.ru/20230703/shoygu-prokommentiroval-popytku-myatezha-chvk-vagner-1129771550.html

Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"

Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Шойгу прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер"

Предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T12:55

2023-07-03T12:55

2023-07-03T13:00

сергей шойгу

попытка вооруженного мятежа в россии

россия

безопасность

чвк "вагнер"

новости

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Предпринятая 23-25 июня попытка дестабилизировать ситуацию в России провалились благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Министр отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия из всех передряг выходит более сильной - ЛавровЛукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятежЗолотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-rossiyskim-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1129664928.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, попытка вооруженного мятежа в россии, россия, безопасность, чвк "вагнер", новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф