https://crimea.ria.ru/20230627/zolotov-ne-isklyuchil-chto-myatezh-prigozhina-byl-inspirirovan-zapadom-1129667049.html

Золотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом

Золотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Золотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован Западом

В организации военного мятежа ЧВК "Вагнер" могли быть задействованы западные спецслужбы, инспирированный Западом мятеж наложился на амбиции главы группы. Об... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T14:08

2023-06-27T14:08

2023-06-27T14:10

попытка вооруженного мятежа в россии

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

армия и флот

безопасность

россия

новости

виктор золотов

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В организации военного мятежа ЧВК "Вагнер" могли быть задействованы западные спецслужбы, инспирированный Западом мятеж наложился на амбиции главы группы. Об этом заявил журналистам глава Росгвардии Виктор Золотов.По его словам, личный состав Росгвардии во время мятежа отработал грамотно и слаженно при взаимодействии с ФСБ, МВД и МЧС.Быстрое продвижение бойцов "Вагнера" по территории страны Золотов объяснил тем, что основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы. "Нужно было сосредоточить кулак для отражения", пояснил он.Глава Росгвардии также выразил уверенность, что мятежники смогли бы подойти к столице, но не смогли бы ее взять. Золотов считает, что мятежники поняли это, когда вошли в Липецкую область.Он также добавил, что Росгвардия просила президента предоставить ведомству танки и дальнобойные тяжелые орудия."Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования", - сказал Золотов.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьПутин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-rossiyskim-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1129664928.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

попытка вооруженного мятежа в россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), армия и флот, безопасность, россия, новости, виктор золотов