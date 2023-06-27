Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
Лукашенко: не надо делать из меня и Путина героев, в ситуации с мятежом Пригожина их нет
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер".
"Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – сказал белорусский лидер на церемонии вручения генеральских погон во Дворце Независимости во вторник, передает Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, если бы в России "пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".
"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", - заявил президент республики.
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Попытка вооруженного мятежа в России
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
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