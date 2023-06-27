https://crimea.ria.ru/20230627/lukashenko-o-situatsii-s-myatezhom-vagnera-v-etom-dele-net-geroev-1129661380.html

Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев

Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T12:24

2023-06-27T12:24

2023-06-27T12:24

попытка вооруженного мятежа в россии

чвк "вагнер"

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

в мире

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1a/1129650586_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_92a8baf8ef81263a9600e608806da4c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер"."Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – сказал белорусский лидер на церемонии вручения генеральских погон во Дворце Независимости во вторник, передает Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, если бы в России "пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьПутин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230626/obraschenie-putina-k-rossiyanam-glavnoe-1129653693.html

https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zayavili-v-ssha-po-situatsii-s-prigozhinym---lavrov-1129641688.html

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

попытка вооруженного мятежа в россии, чвк "вагнер", президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире, безопасность, новости