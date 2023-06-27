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Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T12:24
2023-06-27T12:24
попытка вооруженного мятежа в россии
чвк "вагнер"
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
в мире
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер"."Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – сказал белорусский лидер на церемонии вручения генеральских погон во Дворце Независимости во вторник, передает Sputnik Беларусь.По словам Лукашенко, если бы в России "пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьПутин поблагодарил героев-летчиков, вставших на пути у мятежниковКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
https://crimea.ria.ru/20230626/obraschenie-putina-k-rossiyanam-glavnoe-1129653693.html
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попытка вооруженного мятежа в россии, чвк "вагнер", президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире, безопасность, новости
Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев

Лукашенко: не надо делать из меня и Путина героев, в ситуации с мятежом Пригожина их нет

12:24 27.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не делать героев ни из него, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из Евгения Пригожина в ситуации с попыткой вооруженного мятежа группы "Вагнер".
"Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – сказал белорусский лидер на церемонии вручения генеральских погон во Дворце Независимости во вторник, передает Sputnik Беларусь.
По словам Лукашенко, если бы в России "пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".
"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", - заявил президент республики.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Вчера, 23:28
Обращение Путина к россиянам: главное

Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".
Позднее в субботу пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
Флаг у здания посольства США в Российской Федерации на площади Донецкой Народной Республики в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Попытка вооруженного мятежа в РоссииЧВК "Вагнер"Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреБезопасностьНовости
 
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12:45РНКБ зафиксировал рекорд по дистанционным платежам
12:26ЧП на железной дороге в Кировском районе Крыма: что известно к этому часу
12:24Лукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
12:16Назначен новый руководитель мининформа Крыма – указ Аксенова
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12:02Аксенов предложит правительству способ снизить цены на бензин в Крыму
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