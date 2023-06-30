https://crimea.ria.ru/20230630/rossiya-iz-vsekh-peredryag-vykhodit-bolee-silnoy-1129738131.html

Россия из всех передряг выходит более сильной

Россия из всех передряг выходит более сильной - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Россия из всех передряг выходит более сильной

Россия выходит из любых передряг более крепкой и сильной. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T12:15

2023-06-30T12:15

2023-06-30T12:15

попытка вооруженного мятежа в россии

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

новости

чвк "вагнер"

евгений пригожин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Россия выходит из любых передряг более крепкой и сильной. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос западного журналиста, стабильная ли ситуация в России на фоне недавней попытки мятежа.При этом он подчеркнул, что Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа и его возможного влияния на процессы в стране."Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы, - сказал министр. - За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать… Спасибо за заботу, но мы справимся".Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу".Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен Путин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в Беларусь Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

попытка вооруженного мятежа в россии, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, чвк "вагнер", евгений пригожин