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Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж
Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, по итогам которых бизнесмен... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T18:52
2023-06-27T19:10
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа в россии
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, по итогам которых бизнесмен отказался от своих требований, в том числе по отставке министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.По словам белорусского лидера, переговоры шли в течение всего дня 24 июня."К утру субботы с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих Telegram-каналах, мессенджерах… Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности мне докладывают: президент (России Владимир) Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".Президент рассказал, что сам предложил Владимиру Путину провести переговоры с Пригожиным. Связаться с ним удалось через замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и директора ФСБ Александра Бортникова.По словам белорусского лидера, он думал, "с чего зайти" к Пригожину, чтобы начать эти переговоры. Лукашенко также раскрыл содержание диалога с основателем ЧВК:"Я сказал ему: "Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Он с тобой не то, что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" - такая вот эйфория", - рассказал он.Президент республики также сообщил, что долго убеждал Пригожина остановить движение бойцов "Вагнера" на Москву."И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада (вооруженных сил Белоруссии – ред.) подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву", - отметил он.По словам белорусского лидера, всего в течение дня было шесть или семь раундов переговоров, после этого он больше не звонил Пригожину, который в свою очередь уже сам выходил на Лукашенко, "советовался, предлагал и прочее"."И когда он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречу даже просить не буду. Я сказал: "Ну и хорошо, это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации напрягая обстановку, требовать неисполнимое… Сейчас нужно остановить колонны". То есть он пошел на то, чтобы договариваться", – поделился глава государства.Как рассказал Лукашенко, после переговоров со своими командирами Пригожин позвонил ему и сказал, что принимает все его условия. В свою очередь президент Белоруссии гарантировал бизнесмену, что российские силы не тронут отходящие подразделения "Вагнера", и заверил, что обеспечит его безопасный переезд в Белоруссию.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригожин приехал в БелоруссиюЗолотов не исключил, что мятеж Пригожина был инспирирован ЗападомЛукашенко о ситуации с мятежом "Вагнера": в этом деле нет героев
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, новости, россия
Лукашенко рассказал, как ему удалось убедить Пригожина прекратить мятеж

Лукашенко: Пригожин после переговоров отказался от своих требований, в том числе по Шойгу

18:52 27.06.2023 (обновлено: 19:10 27.06.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным 24 июня, по итогам которых бизнесмен отказался от своих требований, в том числе по отставке министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.
По словам белорусского лидера, переговоры шли в течение всего дня 24 июня.
"К утру субботы с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Кое-кто мне там подсказывает, что пишут в этих Telegram-каналах, мессенджерах… Через ФСБ и наш Комитет госбезопасности мне докладывают: президент (России Владимир) Путин хочет связаться. Пожалуйста. Договорились в полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".
Президент рассказал, что сам предложил Владимиру Путину провести переговоры с Пригожиным. Связаться с ним удалось через замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и директора ФСБ Александра Бортникова.
По словам белорусского лидера, он думал, "с чего зайти" к Пригожину, чтобы начать эти переговоры. Лукашенко также раскрыл содержание диалога с основателем ЧВК:
"Я сказал ему: "Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Он с тобой не то, что встречаться – по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" - такая вот эйфория", - рассказал он.
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Президент республики также сообщил, что долго убеждал Пригожина остановить движение бойцов "Вагнера" на Москву.
"И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада (вооруженных сил Белоруссии – ред.) подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву", - отметил он.
По словам белорусского лидера, всего в течение дня было шесть или семь раундов переговоров, после этого он больше не звонил Пригожину, который в свою очередь уже сам выходил на Лукашенко, "советовался, предлагал и прочее".
"И когда он мне сказал: "Александр Григорьевич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимова, и встречу даже просить не буду. Я сказал: "Ну и хорошо, это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации напрягая обстановку, требовать неисполнимое… Сейчас нужно остановить колонны". То есть он пошел на то, чтобы договариваться", – поделился глава государства.
Как рассказал Лукашенко, после переговоров со своими командирами Пригожин позвонил ему и сказал, что принимает все его условия. В свою очередь президент Белоруссии гарантировал бизнесмену, что российские силы не тронут отходящие подразделения "Вагнера", и заверил, что обеспечит его безопасный переезд в Белоруссию.
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Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа в РоссииНовостиРоссия
 
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