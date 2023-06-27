https://crimea.ria.ru/20230627/prigozhin-priekhal-v-belorussiyu-1129673859.html

Пригожин приехал в Белоруссию

Пригожин приехал в Белоруссию - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Пригожин приехал в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии. РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T17:08

2023-06-27T17:08

2023-06-27T17:08

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

евгений пригожин

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.Лукашенко также отметил, что такое подразделение, как ЧВК "Вагнер", белорусской армии не помешает.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублейПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров

https://crimea.ria.ru/20230627/putin-rossiyskim-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1129664928.html

https://crimea.ria.ru/20230627/vagner-peredaet-tyazheluyu-tekhniku-podrazdeleniyam-vooruzhennykh-sil-1129660277.html

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, новости