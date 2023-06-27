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Пригожин приехал в Белоруссию - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Пригожин приехал в Белоруссию
Пригожин приехал в Белоруссию - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Пригожин приехал в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии. РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T17:08
2023-06-27T17:08
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
евгений пригожин
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.Лукашенко также отметил, что такое подразделение, как ЧВК "Вагнер", белорусской армии не помешает.Попытка вооруженного мятежа в РоссииВ ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: на ЧВК "Вагнер" из госбюджета за год было выделено 86 млрд рублейПутин: бойцы "Вагнера" могут подписать контракт с МО или ехать в БеларусьКак мятеж Пригожина повлияет на отношения России с партнерами – Лавров
https://crimea.ria.ru/20230627/putin-rossiyskim-voennym-vy-fakticheski-ostanovili-grazhdanskuyu-voynu-1129664928.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, евгений пригожин, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, новости
Пригожин приехал в Белоруссию

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию 27 июня

17:08 27.06.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.
"Гарантии безопасности, как он (президент России Владимир Путин – ред.) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.
Лукашенко также отметил, что такое подразделение, как ЧВК "Вагнер", белорусской армии не помешает.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
13:28
Путин российским военным: вы фактически остановили гражданскую войну

Попытка вооруженного мятежа в России

В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими войсками ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК, в результате чего "погибло огромное количество бойцов". Основатель военной компании обвинил в этом "военное руководство" и пообещал "ответить", организовав "марш справедливости".
В Минобороны и в ФСБ опровергли информацию об ударе по лагерям "Вагнера". Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по обвинению в призывах к началу вооруженного гражданского конфликта на территории России.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "ударом в спину России и ее народу", "предательством" и "изменой своей стране и своему народу". Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
В понедельник в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что с самого начала событий вокруг ЧВК "Вагнер" незамедлительно были приняты решения по нейтрализации угрозы, вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен.
Президент также поблагодарил россиян за проявленную в ходе этих событий выдержку, сплоченность и патриотизм. По словам Путина, эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
12:06
"Вагнер" передает тяжелую технику подразделениям Вооруженных сил
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа в РоссииНовости
 
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