https://crimea.ria.ru/20230713/putin-predlozhil-sozdat-novyy-natsproekt-na-period-do-2030-goda-1130041391.html
Путин предложил создать новый нацпроект на период до 2030 года
Путин предложил создать новый нацпроект на период до 2030 года - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Путин предложил создать новый нацпроект на период до 2030 года
Президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T17:56
2023-07-13T17:56
2023-07-13T19:02
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беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года.По словам российского лидера, необходимо консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с государственным участием пытаются осуществить на практике. Кроме того, в рамках нацпроекта нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок."Это на самом деле касается всех технологий и сфере жизни. Мы много об этом говорим и постепенно двигаемся, решаем эти вопросы, но нужно максимально форсировать эту работу, в том числе по такому направлению, как формирование экономики данных", - добавил Путин.По его словам, в этом вопросе значимо все: исследования, подготовка кадров на всех уровнях образования, формирование условий для выпуска и тестирования пилотных образцов продукции, спрос на отечественные продукты и сервисы в области вычислений и работы с данными, а также гибкое регулирование и поддержка производства.Нацпроект по беспилотникам глава государства назвал "приоритетным направлением" и призвал учесть его при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: российское общество консолидировано как никогдаВыбранная стратегия развития экономики России сработала – ПутинПутин призвал укреплять технологический суверенитет
https://crimea.ria.ru/20230621/vypusk-i-postavka-udarnykh-bpla-v-voyska-budut-forsirovany---putin-1129535227.html
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владимир путин (политик), россия, экономика, беспилотник (бпла, дрон), новости, закон и право
Путин предложил создать новый нацпроект на период до 2030 года
Путин предложил создать новый нацпроект по формированию "экономики данных" до 2030 года
17:56 13.07.2023 (обновлено: 19:02 13.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года.
"Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных", - сказал глава государства на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".
По словам российского лидера, необходимо консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с государственным участием пытаются осуществить на практике. Кроме того, в рамках нацпроекта нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок.
"Это на самом деле касается всех технологий и сфере жизни. Мы много об этом говорим и постепенно двигаемся, решаем эти вопросы, но нужно максимально форсировать эту работу, в том числе по такому направлению, как формирование экономики данных", - добавил Путин.
По его словам, в этом вопросе значимо все: исследования, подготовка кадров на всех уровнях образования, формирование условий для выпуска и тестирования пилотных образцов продукции, спрос на отечественные продукты и сервисы в области вычислений и работы с данными, а также гибкое регулирование и поддержка производства.
При этом принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем, который должен быть утвержден до 1 сентября текущего года, подчеркнул президент.
Нацпроект по беспилотникам глава государства назвал "приоритетным направлением" и призвал учесть его при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.
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