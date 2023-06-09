https://crimea.ria.ru/20230609/putin-prizval-ukreplyat-tekhnologicheskiy-suverenitet-1129291355.html

Путин призвал укреплять технологический суверенитет

Путин призвал укреплять технологический суверенитет - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Путин призвал укреплять технологический суверенитет

Россия является значимой частью мировой экономики и не станет отгораживаться от нее, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T16:49

2023-06-09T16:49

2023-06-09T16:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Россия является значимой частью мировой экономики и не станет отгораживаться от нее, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС. Глава государства подчеркнул, что особого внимания требует укрепление технологического суверенитета в системообразующих отраслях экономики, достижение технологической самодостаточности, чтобы "наши страны не зависели по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний". "Я много раз говорил и могу повторить – мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров ее развития. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах", - отметил президент. Россия была и остается частью мировой экономики, добавил Путин. Ранее Владимир Путин заявил, что крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. По словам российского лидера, этому будет способствовать "свобода передвижения знаний" в рамках Евразийского экономического союза. Читайте также на РИА Новости Крым: Путин на Высшем Евразийском экономическом совете - видео Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии Победить Россию на поле боя невозможно – Путин

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владимир путин (политик), еаэс, новости, экономика, политика, россия