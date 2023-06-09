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Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Путин призвал укреплять технологический суверенитет - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Россия является значимой частью мировой экономики и не станет отгораживаться от нее, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность. Об этом... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T16:49
2023-06-09T16:49
2023-06-09T16:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Россия является значимой частью мировой экономики и не станет отгораживаться от нее, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС. Глава государства подчеркнул, что особого внимания требует укрепление технологического суверенитета в системообразующих отраслях экономики, достижение технологической самодостаточности, чтобы "наши страны не зависели по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний". "Я много раз говорил и могу повторить – мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров ее развития. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах", - отметил президент. Россия была и остается частью мировой экономики, добавил Путин. Ранее Владимир Путин заявил, что крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства. По словам российского лидера, этому будет способствовать "свобода передвижения знаний" в рамках Евразийского экономического союза. Читайте также на РИА Новости Крым: Путин на Высшем Евразийском экономическом совете - видео Путин призвал к формированию общей евразийской идеологии Победить Россию на поле боя невозможно – Путин
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владимир путин (политик), еаэс, новости, экономика, политика, россия
Путин призвал укреплять технологический суверенитет
Россия не станет отгораживаться от мировой экономики – Путин
16:49 09.06.2023 (обновлено: 16:50 09.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Россия является значимой частью мировой экономики и не станет отгораживаться от нее, однако по критически важным направлениям нужна самодостаточность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьерами стран ЕАЭС.
Глава государства подчеркнул, что особого внимания требует укрепление технологического суверенитета в системообразующих отраслях экономики, достижение технологической самодостаточности, чтобы "наши страны не зависели по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний".
"Я много раз говорил и могу повторить – мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться в мировой экономике, особенно от перспективных центров ее развития. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах", - отметил президент.
Россия была и остается частью мировой экономики, добавил Путин.
"Мы будем стремиться и, безусловно, останемся значимой частью мировой экономики в целом. Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы - я так осторожно скажу - нам быть независимыми, потому что самодостаточность - это основа суверенитета", - подчеркнул он.
Ранее Владимир Путин заявил, что крайне важным вектором развития евразийской экономической интеграции является формирование общей для ее участников идеологии и культурного пространства.
По словам российского лидера, этому будет способствовать "свобода передвижения знаний" в рамках Евразийского экономического союза.
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