https://crimea.ria.ru/20230616/vybrannaya-strategiya-razvitiya-ekonomiki-rossii-srabotala--putin-1129439052.html

Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин

Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин

Выбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются. Об этом в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T15:47

2023-06-16T15:47

2023-06-16T15:50

владимир путин (политик)

россия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Выбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что год назад с трибуны ПМЭФ-2022 изложил свое видение тех вызовов, с которыми столкнулась Россия и практически весь мир. А также подробно остановился на действиях, которые "были призваны обеспечить уверенное долгосрочное суверенное развитие страны".Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок расчетов в торговле, логистике, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни, отметил Путин.По словам российского лидера, в апреле этого года отмечен рост в промышленности и розничной торговле. При этом объем выпуска в обрабатывающих отраслях за январь – апрель превысил прошлогодние значения на 2,9%. Именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек."Что позволило нам обеспечить такие результаты? Ведь всего год назад настроения, в том числе в предпринимательских кругах, были весьма и весьма настороженными. И мало кто предугадывал, как будут развиваться события. В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике, подчеркнуть незыблемость фундаментальных рыночных институтов, свободы предпринимательства и гарантий защиты собственности, – продолжил Путин. – Поэтому хочу сказать, что то, что было сказано в прошлом году, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себяПутин выступает на ПМЭФ - прямая трансляцияПутин призвал укреплять технологический суверенитет

https://crimea.ria.ru/20230531/v-banke-rossii-prokommentirovali-uroven-inflyatsii-v-novykh-regionakh-1129116773.html

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владимир путин (политик), россия, экономика, пмэф, новости