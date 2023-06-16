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Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин
Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин
Выбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются. Об этом в ходе пленарного... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T15:47
2023-06-16T15:50
владимир путин (политик)
россия
экономика
пмэф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Выбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.Президент напомнил, что год назад с трибуны ПМЭФ-2022 изложил свое видение тех вызовов, с которыми столкнулась Россия и практически весь мир. А также подробно остановился на действиях, которые "были призваны обеспечить уверенное долгосрочное суверенное развитие страны".Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок расчетов в торговле, логистике, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни, отметил Путин.По словам российского лидера, в апреле этого года отмечен рост в промышленности и розничной торговле. При этом объем выпуска в обрабатывающих отраслях за январь – апрель превысил прошлогодние значения на 2,9%. Именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек."Что позволило нам обеспечить такие результаты? Ведь всего год назад настроения, в том числе в предпринимательских кругах, были весьма и весьма настороженными. И мало кто предугадывал, как будут развиваться события. В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике, подчеркнуть незыблемость фундаментальных рыночных институтов, свободы предпринимательства и гарантий защиты собственности, – продолжил Путин. – Поэтому хочу сказать, что то, что было сказано в прошлом году, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себяПутин выступает на ПМЭФ - прямая трансляцияПутин призвал укреплять технологический суверенитет
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владимир путин (политик), россия, экономика, пмэф, новости
Выбранная стратегия развития экономики России сработала – Путин

Путин: выбранная весной 2022 года стратегия развития экономики страны сработала

15:47 16.06.2023 (обновлено: 15:50 16.06.2023)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Выбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются. Об этом в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Президент напомнил, что год назад с трибуны ПМЭФ-2022 изложил свое видение тех вызовов, с которыми столкнулась Россия и практически весь мир. А также подробно остановился на действиях, которые "были призваны обеспечить уверенное долгосрочное суверенное развитие страны".
Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок расчетов в торговле, логистике, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни, отметил Путин.

"Сегодня можно уверенно сказать: выбранная тогда стратегия и государством, и бизнесом сработала. Макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле этого года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года прибавит около процента (по крайней мере так считает Международный валютный фонд). Но согласен с теми нашими экспертами, которые считают, что рост будет побольше – на уровне 1,5-2%", – подчеркнул президент. Это позволит России сохранять место в числе ведущих экономик мира.

По словам российского лидера, в апреле этого года отмечен рост в промышленности и розничной торговле. При этом объем выпуска в обрабатывающих отраслях за январь – апрель превысил прошлогодние значения на 2,9%. Именно эта сфера оказалась под сильнейшим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек.
"Что позволило нам обеспечить такие результаты? Ведь всего год назад настроения, в том числе в предпринимательских кругах, были весьма и весьма настороженными. И мало кто предугадывал, как будут развиваться события. В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике, подчеркнуть незыблемость фундаментальных рыночных институтов, свободы предпринимательства и гарантий защиты собственности, – продолжил Путин. – Поэтому хочу сказать, что то, что было сказано в прошлом году, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало".
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