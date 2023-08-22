https://crimea.ria.ru/20230822/v-rossii-sprognozirovali-rekordnyy-obem-vvoda-zhilya-1130879700.html

В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья

В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья

Строительство жилья в России не снижает обороты, в этом году прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T18:03

2023-08-22T18:03

2023-08-22T18:04

владимир путин (политик)

строительство

жилье

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Строительство жилья в России не снижает обороты, в этом году прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства напомнил, что по итогам прошлого года было введено в эксплуатацию 102,7 млн квадратных метров жилья, в этом году также прогнозируется более 102 млн. Владимир Путин призвал "не сбавлять набранный темп", в том числе за счет комплексного развития территорий и ввода новых площадок под застройку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистовОбстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажи

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), строительство, жилье, новости, россия