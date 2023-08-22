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В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья
В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья
Строительство жилья в России не снижает обороты, в этом году прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T18:03
2023-08-22T18:03
2023-08-22T18:04
владимир путин (политик)
строительство
жилье
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости Крым. Строительство жилья в России не снижает обороты, в этом году прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства напомнил, что по итогам прошлого года было введено в эксплуатацию 102,7 млн квадратных метров жилья, в этом году также прогнозируется более 102 млн. Владимир Путин призвал "не сбавлять набранный темп", в том числе за счет комплексного развития территорий и ввода новых площадок под застройку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистовОбстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажи
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владимир путин (политик), строительство, жилье, новости, россия
В России спрогнозировали рекордный объем ввода жилья
Путин: 3,7 млн семей улучшат жилищные условия в этом году, ожидается рекорд по вводу жилья
18:03 22.08.2023 (обновлено: 18:04 22.08.2023)