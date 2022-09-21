Рейтинг@Mail.ru
Когда достроят общежития Севастопольского университета - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220921/kogda-dostroyat-obschezhitiya-sevastopolskogo-universiteta-1124568634.html
Когда достроят общежития Севастопольского университета
Когда достроят общежития Севастопольского университета - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Когда достроят общежития Севастопольского университета
Три новых корпуса общежитий для Севастопольского государственного университета появятся к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T21:05
2022-09-21T21:05
севастополь
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389932_0:57:1100:676_1920x0_80_0_0_7ffa5dc160aec450fd6017cb12450c94.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Три новых корпуса общежитий для Севастопольского государственного университета появятся к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ."СевГУ получит три корпуса общежитий на 2 500 мест в 2026 году", – говорится в сообщении.Одно общежитие, на 1 200 мест, построят с нуля. Два других, на 1 300 мест, реконструируют.Археологические и инженерные изыскания должны начаться уже в этом году, уточнили в учреждении со ссылкой на проректора по взаимодействию с органами государственной власти и работе с инвестпроектами Алексея Белякова.Реализацию проекта контролирует публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Конкурс на проведение работ она уже объявила. Начальная цена контракта – 5,77 млрд рублей.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что подрядчик украл около 12 млн рублей на строительстве общежитий для студентов Севастопольского государственного университета.
https://crimea.ria.ru/20220918/v-sevastopole-posle-mnogoletney-rekonstruktsii-otkrylsya-stadion-gornyak--1124542416.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/17/1119389932_62:0:1039:733_1920x0_80_0_0_e402e0170b1615864fac29783bb5e2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, городская среда
Когда достроят общежития Севастопольского университета

СевГУ: строительство трех общежитий университета завершится к 2026 году

21:05 21.09.2022
 
© пресс-служба Севастопольского государственного университетаСевастопольский государственный университет
Севастопольский государственный университет
© пресс-служба Севастопольского государственного университета
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Три новых корпуса общежитий для Севастопольского государственного университета появятся к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ.
"СевГУ получит три корпуса общежитий на 2 500 мест в 2026 году", – говорится в сообщении.
Одно общежитие, на 1 200 мест, построят с нуля. Два других, на 1 300 мест, реконструируют.
Археологические и инженерные изыскания должны начаться уже в этом году, уточнили в учреждении со ссылкой на проректора по взаимодействию с органами государственной власти и работе с инвестпроектами Алексея Белякова.
"В 2023 будет выполнена корректировка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся в 2024 году, завершатся в 2025 году, обеспечив ввод в эксплуатацию и заселение объектов в 2026", – уточнил Беляков.
Реализацию проекта контролирует публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Конкурс на проведение работ она уже объявила. Начальная цена контракта – 5,77 млрд рублей.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что подрядчик украл около 12 млн рублей на строительстве общежитий для студентов Севастопольского государственного университета.
Стадион Горняк в Балаклаве
18 сентября, 16:31
В Севастополе после многолетней реконструкции открылся стадион "Горняк"
 
СевастопольГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Когда достроят общежития Севастопольского университета
20:31Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
20:03Четыре взрыва прогремели в Херсоне
20:02Что вам должны при сокращении с работы – список выплат
19:37Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных
18:47Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
18:22Ученые из РФ исследуют подводную крепость крестоносцев у берегов Сирии
18:12Аксенов призвал уравнять меры поддержки участников СВО в регионах
17:39Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор
17:10В Севастополе взорвали водоплавающий дрон
16:48Смерчи, ливни и град: на Сочи надвигается шторм
16:17Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России
15:46В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта
15:44Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS
15:38В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
15:26Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин
15:17Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности
14:41"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме
14:37Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет
14:32Готов ли Севастополь к отопительному сезону
Лента новостейМолния