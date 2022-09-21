https://crimea.ria.ru/20220921/kogda-dostroyat-obschezhitiya-sevastopolskogo-universiteta-1124568634.html
Когда достроят общежития Севастопольского университета
Когда достроят общежития Севастопольского университета - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Когда достроят общежития Севастопольского университета
Три новых корпуса общежитий для Севастопольского государственного университета появятся к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T21:05
2022-09-21T21:05
2022-09-21T21:05
севастополь
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Три новых корпуса общежитий для Севастопольского государственного университета появятся к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ."СевГУ получит три корпуса общежитий на 2 500 мест в 2026 году", – говорится в сообщении.Одно общежитие, на 1 200 мест, построят с нуля. Два других, на 1 300 мест, реконструируют.Археологические и инженерные изыскания должны начаться уже в этом году, уточнили в учреждении со ссылкой на проректора по взаимодействию с органами государственной власти и работе с инвестпроектами Алексея Белякова.Реализацию проекта контролирует публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Конкурс на проведение работ она уже объявила. Начальная цена контракта – 5,77 млрд рублей.Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что подрядчик украл около 12 млн рублей на строительстве общежитий для студентов Севастопольского государственного университета.
https://crimea.ria.ru/20220918/v-sevastopole-posle-mnogoletney-rekonstruktsii-otkrylsya-stadion-gornyak--1124542416.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда
Когда достроят общежития Севастопольского университета
СевГУ: строительство трех общежитий университета завершится к 2026 году
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Три новых корпуса общежитий для Севастопольского государственного университета появятся к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе СевГУ.
"СевГУ получит три корпуса общежитий на 2 500 мест в 2026 году", – говорится в сообщении.
Одно общежитие, на 1 200 мест, построят с нуля. Два других, на 1 300 мест, реконструируют.
Археологические и инженерные изыскания должны начаться уже в этом году, уточнили в учреждении со ссылкой на проректора по взаимодействию с органами государственной власти и работе с инвестпроектами Алексея Белякова.
"В 2023 будет выполнена корректировка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся в 2024 году, завершатся в 2025 году, обеспечив ввод в эксплуатацию и заселение объектов в 2026", – уточнил Беляков.
Реализацию проекта контролирует публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства". Конкурс на проведение работ она уже объявила. Начальная цена контракта – 5,77 млрд рублей.
Ранее в прокуратуре Севастополя сообщали, что подрядчик украл около 12 млн рублей на строительстве общежитий
для студентов Севастопольского государственного университета.