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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и вручил награды военнослужащим, сообщает в понедельник оборонное ведомство... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T15:15
2024-11-11T15:16
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и вручил награды военнослужащим, сообщает в понедельник оборонное ведомство страны.Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задачи и особенностях применения отечественных беспилотников, пообщался с военнослужащими, а также вручил награды бойцам подразделения, проявившим отвагу."Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Днепр" и вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", – перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от раненийЗа личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов
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андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии
Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Белоусов проинспектировал группировку "Днепр" и вручил награды бойцам

15:15 11.11.2024 (обновлено: 15:16 11.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"
Министр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал группировку войск Днепр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и вручил награды военнослужащим, сообщает в понедельник оборонное ведомство страны.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Днепр", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", – сказано в сообщении.

Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задачи и особенностях применения отечественных беспилотников, пообщался с военнослужащими, а также вручил награды бойцам подразделения, проявившим отвагу.
"Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Днепр" и вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", – перечислили в Минобороны.
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Андрей БелоусовМинистерство обороны РФНовостиГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы России
 
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