https://crimea.ria.ru/20241111/belousov-proinspektiroval-gruppirovku-voysk-dnepr-1141763771.html

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр"

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и вручил награды военнослужащим, сообщает в понедельник оборонное ведомство... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T15:15

2024-11-11T15:15

2024-11-11T15:16

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" и вручил награды военнослужащим, сообщает в понедельник оборонное ведомство страны.Белоусов заслушал доклады о ходе выполнения боевых задачи и особенностях применения отечественных беспилотников, пообщался с военнослужащими, а также вручил награды бойцам подразделения, проявившим отвагу."Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск "Днепр" и вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", – перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от раненийЗа личное мужество: Белоусов вручил Звезды Героев России участникам СВО11 тысяч бойцов СВО получили награды за освобождение населенных пунктов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, министерство обороны рф, новости, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии