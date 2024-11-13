https://crimea.ria.ru/20241113/krym-sekonomil-19-mlrd-na-goszakupkakh-1141826509.html

Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках

Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках

Крым сэкономил 19 млрд на государственных закупках, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды жителей республики. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T15:11

2024-11-13T15:11

2024-11-13T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым сэкономил 19 млрд на государственных закупках, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды жителей республики. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов.В сегменте закупок по единому поставщику заключены контракты на общую сумму 529,6 млрд рублей, экономия составила 4,7 млрд рублей. Прирост объемов закупок малого и среднего бизнеса в регионе в 2022 году составил 414 %, это второе место по стране, отметил Аксенов. Благодаря автоматизации закупок малого объема - созданию "электронных магазинов", где заказчики и производители заключают договоры напрямую без торгов, за шесть лет крымские заказчики заключили более 64,7 тыс. договоров на 10,6 млрд рублей. Экономия составила 250,5 млн рублей.В этом году, по словам Аксенова, в Крыму запустили пилотный проект по централизации закупок для исполнительных органов власти - это еще повысит эффективность. Процесс должен быть предельно открытым, понятным и прозрачным, подчеркнул глава республики.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.Закон об установлении сроком на два года особого порядка государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе принят Госдумой 2020 году. Согласно документу, подрядчик может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом. В 2022 году этот режим был продлен до конца 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеКрым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – АксеновБюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госзакупки, новости крыма, сергей аксенов, экономика крыма