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Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках - РИА Новости Крым, 13.11.2024
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Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках
Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках
Крым сэкономил 19 млрд на государственных закупках, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды жителей республики. Об этом сообщил в... РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T15:11
2024-11-13T15:11
крым
госзакупки
новости крыма
сергей аксенов
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым сэкономил 19 млрд на государственных закупках, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды жителей республики. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов.В сегменте закупок по единому поставщику заключены контракты на общую сумму 529,6 млрд рублей, экономия составила 4,7 млрд рублей. Прирост объемов закупок малого и среднего бизнеса в регионе в 2022 году составил 414 %, это второе место по стране, отметил Аксенов. Благодаря автоматизации закупок малого объема - созданию "электронных магазинов", где заказчики и производители заключают договоры напрямую без торгов, за шесть лет крымские заказчики заключили более 64,7 тыс. договоров на 10,6 млрд рублей. Экономия составила 250,5 млн рублей.В этом году, по словам Аксенова, в Крыму запустили пилотный проект по централизации закупок для исполнительных органов власти - это еще повысит эффективность. Процесс должен быть предельно открытым, понятным и прозрачным, подчеркнул глава республики.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.Закон об установлении сроком на два года особого порядка государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе принят Госдумой 2020 году. Согласно документу, подрядчик может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом. В 2022 году этот режим был продлен до конца 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконную схему госзакупки на 10 миллионов рублей раскрыли в СевастополеКрым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – АксеновБюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги
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крым, госзакупки, новости крыма, сергей аксенов, экономика крыма
Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках

Аксенов: сэкономленные на госзакупках средства могут быть направлены на социальные нужды

15:11 13.11.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Крым сэкономил 19 млрд на государственных закупках, дополнительные средства могут быть направлены на социальные нужды жителей республики. Об этом сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов.
"Функции по реализации политики в сфере закупок для нужд Крыма осуществляет Государственный комитет конкурентной политики республики. За 10 лет через него прошли более 7,3 тыс. закупок на общую сумму 315 млрд рублей. По итогам сэкономлено 14 млрд рублей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В сегменте закупок по единому поставщику заключены контракты на общую сумму 529,6 млрд рублей, экономия составила 4,7 млрд рублей.
Прирост объемов закупок малого и среднего бизнеса в регионе в 2022 году составил 414 %, это второе место по стране, отметил Аксенов. Благодаря автоматизации закупок малого объема - созданию "электронных магазинов", где заказчики и производители заключают договоры напрямую без торгов, за шесть лет крымские заказчики заключили более 64,7 тыс. договоров на 10,6 млрд рублей. Экономия составила 250,5 млн рублей.
В этом году, по словам Аксенова, в Крыму запустили пилотный проект по централизации закупок для исполнительных органов власти - это еще повысит эффективность. Процесс должен быть предельно открытым, понятным и прозрачным, подчеркнул глава республики.
"Там, где это есть, есть и значительная экономия бюджетных средств, которые можно перераспределить на развитие социальной сферы, на строительство новых детских садов, школ, больниц. Чем более эффективно настроена система закупок, тем лучше результат", - констатировал глава региона.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.
Закон об установлении сроком на два года особого порядка государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе принят Госдумой 2020 году. Согласно документу, подрядчик может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом. В 2022 году этот режим был продлен до конца 2024 года.
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КрымГосзакупкиНовости КрымаСергей АксеновЭкономика Крыма
 
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