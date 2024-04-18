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Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок
Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок
Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T18:10
2024-04-18T18:10
2024-04-18T18:10
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.В 2020 году Госдума приняла закон об установлении сроком на два года особого порядка государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе. Согласно документу, подрядчик может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.В 2022 году этот режим был продлен до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – АксеновПутин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срокКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, владимир путин (политик), новости, новости крыма, госзакупки, крым
Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок
Аксенов попросил Путина продлить до 2030 года особый порядок закупок в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.
"Крым сегодня действует с изъятием нормы о проведении торгов через 44-й федеральный закон (о госзакупках – ред.), и благодаря этому успеваемость у нас, как мы видим по факту, растет по всем без исключения направлениям. Вместе с Михаилом Владимировичем Развожаевым просим Вас продлить нам эту норму до 2030 года и внести изменения в 6-й федеральный конституционный закон о возращении Крыма на историческую Родину", – сказал Аксенов в ходе встречи с президентом в режиме видеоконференции.
В 2020 году Госдума приняла закон об установлении сроком на два года особого порядка государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе. Согласно документу, подрядчик может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.
В 2022 году этот режим был продлен до конца 2024 года.
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