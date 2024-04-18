https://crimea.ria.ru/20240418/aksenov-poprosil-putina-prodlit-dlya-kryma-osobyy-poryadok-goszakupok-1136665279.html

Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок

Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Аксенов попросил Путина продлить для Крыма особый порядок госзакупок

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T18:10

2024-04-18T18:10

2024-04-18T18:10

сергей аксенов

владимир путин (политик)

новости

новости крыма

госзакупки

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/12/1136665164_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_77be38be7b65a0fe4c9537e38834d6a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой одобрить продление до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя.В 2020 году Госдума приняла закон об установлении сроком на два года особого порядка государственных и муниципальных закупок в Крыму и Севастополе. Согласно документу, подрядчик может быть выбран в порядке, установленном законом о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ), или в порядке, который установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и города Севастополя и согласован с уполномоченным федеральным органом.В 2022 году этот режим был продлен до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – АксеновПутин поддержал выдвижение Аксенова на новый губернаторский срокКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, владимир путин (политик), новости, новости крыма, госзакупки, крым