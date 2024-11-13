Рейтинг@Mail.ru
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241113/chetvero-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1141835658.html
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T18:40
2024-11-13T18:40
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
новости
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта. Ранены четыре мирных жителя. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе четверо мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.Также, по информации Гладкова, на территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание ликвидировано. Информация о последствиях атак уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_7f869d618b125a328bd19d912ce5be18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Четверо мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область - Гладков

18:40 13.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта. Ранены четыре мирных жителя. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе четверо мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Также, по информации Гладкова, на территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание ликвидировано. Информация о последствиях атак уточняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
 
Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)НовостиПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:51Вернулся на земли предков – немец Мартинс возрождает козоводство в Крыму
19:42В ООН спрогнозировали самый жаркий год за всю историю
19:29Стали известны подробности о погибшем при ударе ВСУ по центру Энергодара
19:06Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине – СМИ
18:50Василий Ливанов снова в реанимации
18:40Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
18:23Новая база НАТО в Польше: чем оснащена и как Россия ответит на угрозу
18:08Телеграм-канал РИА Новости вошел в топ лучших федеральных СМИ
17:52Сбил пешехода и скрылся – в Крыму будут судить водителя иномарки
17:43Удар ВСУ по Горловке обесточил 143 подстанции – жители без света и тепла
17:22Новый удар по Шебекино: ВСУ обстреляли детскую площадку и жилые дома
17:09Четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом
16:43"Британский элемент": что значат слова Джонсона о вводе войск на Украину
16:12Всегда боролся за правду: в Севастополе простились с героем спецоперации
15:573-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году
15:33ВСУ нанесли массированный удар по центру Энергодара – есть жертвы
15:29Ситуация в Курской области: ликвидированы еще 450 боевиков ВСУ
15:11Крым сэкономил 19 млрд на госзакупках
15:06ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по карте "СВОи"
14:25Для расследования теракта в Севастополе создана следственная спецгруппа
Лента новостейМолния