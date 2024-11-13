https://crimea.ria.ru/20241113/chetvero-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1141835658.html

Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.11.2024

Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.11.2024

2024-11-13T18:40

2024-11-13T18:40

2024-11-13T18:40

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

новости

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта. Ранены четыре мирных жителя. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе четверо мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.Также, по информации Гладкова, на территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание ликвидировано. Информация о последствиях атак уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)