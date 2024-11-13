https://crimea.ria.ru/20241113/chetvero-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1141835658.html
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 13.11.2024
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.11.2024
2024-11-13T18:40
2024-11-13T18:40
2024-11-13T18:40
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
новости
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8253c285c1b67adc3dd06d6ffa4ec78a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. При атаке дронов ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Дроны ВСУ атаковали два населенных пункта. Ранены четыре мирных жителя. В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе четверо мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.Также, по информации Гладкова, на территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи. В поселке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона загорелся прицеп грузового автомобиля — возгорание ликвидировано. Информация о последствиях атак уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской областиБеспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/23/1114712385_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_7f869d618b125a328bd19d912ce5be18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), новости, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Четверо мирных жителей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область
Четверо мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область - Гладков