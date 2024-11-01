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Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье
На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T09:41
2024-11-01T09:41
ставропольский край
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
нефтебаза
владимир владимиров
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.Накануне три беспилотника атаковали топливно-энергетический комплекс в Башкирии. Один из них упал на территории одного из предприятий и выбил стекла в операторской. Два других дрона упали в промзоне.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу силы ПВО сбили 83 вражеских беспилотника над территорией России, в том числе 12 - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область обесточена из-за атаки дроновЦех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожарДва спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область
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РИА Новости Крым
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ставропольский край, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, нефтебаза, владимир владимиров, происшествия
Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье

Беспилотник атаковал нефтебазу в Ставропольском крае

09:41 01.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.
Накануне три беспилотника атаковали топливно-энергетический комплекс в Башкирии. Один из них упал на территории одного из предприятий и выбил стекла в операторской. Два других дрона упали в промзоне.
По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу силы ПВО сбили 83 вражеских беспилотника над территорией России, в том числе 12 - над Крымом.
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Ставропольский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНефтебазаВладимир ВладимировПроисшествия
 
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