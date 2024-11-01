https://crimea.ria.ru/20241101/bespilotnik-upal-na-neftebazu-v-stavropole-1141525603.html

Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье

Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Беспилотник упал на нефтебазу в Ставрополье

На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T09:41

2024-11-01T09:41

2024-11-01T09:41

ставропольский край

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

нефтебаза

владимир владимиров

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.На месте работают экстренные службы, добавил губернатор.Накануне три беспилотника атаковали топливно-энергетический комплекс в Башкирии. Один из них упал на территории одного из предприятий и выбил стекла в операторской. Два других дрона упали в промзоне.По данным Минобороны РФ, в ночь на пятницу силы ПВО сбили 83 вражеских беспилотника над территорией России, в том числе 12 - над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область обесточена из-за атаки дроновЦех предприятия в Воронежской области атакован БПЛА: возник пожарДва спиртзавода повреждены из-за атаки беспилотников на Тульскую область

ставропольский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, нефтебаза, владимир владимиров, происшествия