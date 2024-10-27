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Запорожская область обесточена из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
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Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T20:59
2024-10-27T21:14
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались обесточенными. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным губернатора, удар беспилотника пришелся на электроподстанцию села Чубаревка Пологовского муниципального округа.Также, по информации Балицкого, в Черниговском муниципальном округе в результате атаки ВСУ на железнодорожную станцию загорелась сухая трава, пострадавших нет."В Каменке-Днепровской ВСУ произвели атаку с помощью БПЛА по частному домовладению, повреждено остекление, фасад и кровля. Также зафиксирована атака беспилотника по центральной площади города. К счастью, пострадавших нет", - добавил губернатор.По его данным, атаке подвергся и Михайловский муниципальный округ, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции.Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
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запорожская область
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, обстрелы всу, новости
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов

Более 1,5 тысячи жителей Запорожской области остались без света из-за атаки дронов

20:59 27.10.2024 (обновлено: 21:14 27.10.2024)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоДрон атаковал БПЛА электроподстанцию села Чубаревка в Запорожской области
Дрон атаковал БПЛА электроподстанцию села Чубаревка в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались обесточенными. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По данным губернатора, удар беспилотника пришелся на электроподстанцию села Чубаревка Пологовского муниципального округа.
"Без электроснабжения более полутора тысяч абонентов. На месте работают оперативные службы, по прогнозам ремонтных бригад, в ближайшее время электричество будет подано. Связь с округом нестабильная, последствия атаки уточняются", написал он в своем Telegram-канале.
Также, по информации Балицкого, в Черниговском муниципальном округе в результате атаки ВСУ на железнодорожную станцию загорелась сухая трава, пострадавших нет.
"В Каменке-Днепровской ВСУ произвели атаку с помощью БПЛА по частному домовладению, повреждено остекление, фасад и кровля. Также зафиксирована атака беспилотника по центральной площади города. К счастью, пострадавших нет", - добавил губернатор.
По его данным, атаке подвергся и Михайловский муниципальный округ, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции.
Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.
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