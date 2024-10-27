https://crimea.ria.ru/20241027/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-ataki-dronov-1141387522.html
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались... РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T20:59
2024-10-27T20:59
2024-10-27T21:14
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141387293_126:0:1155:579_1920x0_80_0_0_07638257df66ea1e03d465b40f09cd68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались обесточенными. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным губернатора, удар беспилотника пришелся на электроподстанцию села Чубаревка Пологовского муниципального округа.Также, по информации Балицкого, в Черниговском муниципальном округе в результате атаки ВСУ на железнодорожную станцию загорелась сухая трава, пострадавших нет."В Каменке-Днепровской ВСУ произвели атаку с помощью БПЛА по частному домовладению, повреждено остекление, фасад и кровля. Также зафиксирована атака беспилотника по центральной площади города. К счастью, пострадавших нет", - добавил губернатор.По его данным, атаке подвергся и Михайловский муниципальный округ, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции.Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
https://crimea.ria.ru/20241027/15-dronov-za-chas--chto-proiskhodit-v-bryanskoy-oblasti-1141386951.html
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1b/1141387293_254:0:1026:579_1920x0_80_0_0_806c64493d4325eb7cf81bda38cbc4d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, обстрелы всу, новости
Запорожская область обесточена из-за атаки дронов
Более 1,5 тысячи жителей Запорожской области остались без света из-за атаки дронов
20:59 27.10.2024 (обновлено: 21:14 27.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались обесточенными. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По данным губернатора, удар беспилотника пришелся на электроподстанцию села Чубаревка Пологовского муниципального округа.
"Без электроснабжения более полутора тысяч абонентов. На месте работают оперативные службы, по прогнозам ремонтных бригад, в ближайшее время электричество будет подано. Связь с округом нестабильная, последствия атаки уточняются", написал он в своем Telegram-канале.
Также, по информации Балицкого, в Черниговском муниципальном округе в результате атаки ВСУ на железнодорожную станцию загорелась сухая трава, пострадавших нет.
"В Каменке-Днепровской ВСУ произвели атаку с помощью БПЛА по частному домовладению, повреждено остекление, фасад и кровля. Также зафиксирована атака беспилотника по центральной площади города. К счастью, пострадавших нет", - добавил губернатор.
По его данным, атаке подвергся и Михайловский муниципальный округ, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.
Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник
автозаправочной станции.
Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех
в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли
в больнице.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: