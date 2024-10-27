https://crimea.ria.ru/20241027/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-ataki-dronov-1141387522.html

Запорожская область обесточена из-за атаки дронов

Запорожская область обесточена из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Запорожская область обесточена из-за атаки дронов

Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T20:59

2024-10-27T20:59

2024-10-27T21:14

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

новые регионы россии

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в воскресенье атаковали Запорожскую область. В результате попадания беспилотника в подстанцию более 1,5 тысяч жителей оказались обесточенными. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По данным губернатора, удар беспилотника пришелся на электроподстанцию села Чубаревка Пологовского муниципального округа.Также, по информации Балицкого, в Черниговском муниципальном округе в результате атаки ВСУ на железнодорожную станцию загорелась сухая трава, пострадавших нет."В Каменке-Днепровской ВСУ произвели атаку с помощью БПЛА по частному домовладению, повреждено остекление, фасад и кровля. Также зафиксирована атака беспилотника по центральной площади города. К счастью, пострадавших нет", - добавил губернатор.По его данным, атаке подвергся и Михайловский муниципальный округ, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.Ранее в результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области при пожаре на АЗС погиб работник автозаправочной станции.Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин

https://crimea.ria.ru/20241027/15-dronov-za-chas--chto-proiskhodit-v-bryanskoy-oblasti-1141386951.html

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, обстрелы всу, новости