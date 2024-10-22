https://crimea.ria.ru/20241022/pozhar-vspykhnul-na-azs-energodara-posle-ataki-drona-pogib-rabotnik-1141255118.html

Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник

Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник

В результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области произошел пожар на АЗС, погиб работник автозаправочной станции. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T10:22

2024-10-22T10:22

2024-10-22T10:23

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области произошел пожар на АЗС, погиб работник автозаправочной станции. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, на данным момент сотрудниками МЧС ведется локализация очага возгорания. На месте работают оперативные службы.Ранее Евгений Балицкий сообщил, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин

энергодар

запорожская область

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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пожар