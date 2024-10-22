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Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник - РИА Новости Крым, 22.10.2024
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Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник
Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник
В результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области произошел пожар на АЗС, погиб работник автозаправочной станции. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T10:22
2024-10-22T10:23
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области произошел пожар на АЗС, погиб работник автозаправочной станции. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, на данным момент сотрудниками МЧС ведется локализация очага возгорания. На месте работают оперативные службы.Ранее Евгений Балицкий сообщил, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области – идет разбор заваловЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковОбстрелы Запорожской АЭС требуют особого внимания – Путин
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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, пожар
Пожар вспыхнул на АЗС Энергодара после атаки дрона: погиб работник

Работник АЗС погиб при возгорании цистерны с топливом после атаки дрона на Энергодар

10:22 22.10.2024 (обновлено: 10:23 22.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников на Энергодар в Запорожской области произошел пожар на АЗС, погиб работник автозаправочной станции. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА противника по Энергодару произошло возгорание цистерны с пропаном. От полученных осколочных ранений погиб работник автозаправочной станции, мужчина 1957 года рождения", - говорится в официальном Telegram-канале губернатора.
По его информации, на данным момент сотрудниками МЧС ведется локализация очага возгорания. На месте работают оперативные службы.
Ранее Евгений Балицкий сообщил, что киевские террористы атакуют с помощью БПЛА объекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к Запорожской АЭС. Предварительно, один погибший.
Накануне ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Позже стало известно, что две из них умерли в больнице.
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ЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПожар
 
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