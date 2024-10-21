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Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице

Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице

В больнице умерли две из трех тяжело раненных женщин, пострадавших при атаке украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T17:19

2024-10-21T17:19

2024-10-21T17:28

евгений балицкий

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В больнице умерли две из трех тяжело раненных женщин, пострадавших при атаке украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Днем 21 октября ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Спасатели продолжают разбор завалов здания.Кроме того, при атаке на Энергодар в городе частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции.Первого октября ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области. На момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. В результате погибли и пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской областиЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество