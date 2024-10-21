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Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице
Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице
В больнице умерли две из трех тяжело раненных женщин, пострадавших при атаке украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил губернатор Запорожской области... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T17:19
2024-10-21T17:28
евгений балицкий
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В больнице умерли две из трех тяжело раненных женщин, пострадавших при атаке украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Днем 21 октября ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Спасатели продолжают разбор завалов здания.Кроме того, при атаке на Энергодар в городе частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции.Первого октября ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области. На момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. В результате погибли и пострадали мирные жители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое жителей ранены в результате обстрела ВСУ Запорожской областиЭнергодар без света, воды и связи из-за артобстрела украинских боевиковУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Две раненные в Запорожской области женщины скончались в больнице

Скончались две раненные при обстреле рыбного цеха в Запорожской области женщины

17:19 21.10.2024 (обновлено: 17:28 21.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи с каталкой в больнице
Врачи с каталкой в больнице - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В больнице умерли две из трех тяжело раненных женщин, пострадавших при атаке украинских боевиков в понедельник. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Днем 21 октября ВСУ из артиллерии обстреляли рыбный цех в Каменке-Днепровской Запорожской области. Балицкий сообщал, что в результате тяжелые ранения получили три женщины. Спасатели продолжают разбор завалов здания.

"От ранений, полученных в результате артиллерийского обстрела здания рыбного цеха в Каменке-Днепровской, в больнице скончались две женщины – 1974 и 1978 года рождения. Состояние третьей пострадавшей стабильно тяжелое", - написал он в официальном Telegram-канале.

Кроме того, при атаке на Энергодар в городе частично нарушено электроснабжение, отключена автоматика высоковольтной линии на Запорожской атомной электростанции.
"Ситуация на станции стабильная, радиационный фон в норме. Пострадавших нет. В селе Водяное Каменско-Днепровского района полностью отсутствует электроснабжение", - отметил Евгений Балицкий.
Первого октября ВСУ ударили по библиотеке в Запорожской области. На момент обстрела в здании находились сотрудники и посетители. В результате погибли и пострадали мирные жители.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Обстрелы ВСУПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбщество
 
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