На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС произошло отключение линии энергоснабжения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал электростанции.
"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются", - говорится в сообщении.
На ЗАЭС уточняют, что нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. Собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750кВ "Днепровская".
На запорожской станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - обращают внимание на ЗАЭС.
5 октября местные власти сообщали, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС произошло аварийное отключение электроэнергии. А накануне в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
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