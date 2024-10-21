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На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 21.10.2024
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
официальный Telegram-канал электростанции. РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T15:47
2024-10-21T15:47
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
запорожская область
новости
атомная энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС произошло отключение линии энергоснабжения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал электростанции.На ЗАЭС уточняют, что нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. Собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750кВ "Днепровская".На запорожской станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".5 октября местные власти сообщали, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС произошло аварийное отключение электроэнергии. А накануне в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, запорожская область, новости, атомная энергетика
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

Высоковольтная линия энергоснабжения отключилась на Запорожской АЭС

15:47 21.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВизит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС произошло отключение линии энергоснабжения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал электростанции.
"На Запорожской АЭС в очередной раз отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия отключилась действием автоматики. Причины выясняются", - говорится в сообщении.
На ЗАЭС уточняют, что нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. Собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750кВ "Днепровская".
На запорожской станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - обращают внимание на ЗАЭС.
5 октября местные власти сообщали, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС произошло аварийное отключение электроэнергии. А накануне в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ПроисшествияЗапорожская областьНовостиАтомная энергетика
 
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