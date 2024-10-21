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На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 21.10.2024

На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

официальный Telegram-канал электростанции. РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T15:47

2024-10-21T15:47

2024-10-21T15:47

заэс (запорожская атомная электростанция)

происшествия

запорожская область

новости

атомная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС произошло отключение линии энергоснабжения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал электростанции.На ЗАЭС уточняют, что нарушений пределов и условий безопасности на данный момент не зафиксировано. Собственные нужды атомной электростанции запитаны от линии 750кВ "Днепровская".На запорожской станции напомнили, что в настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".5 октября местные власти сообщали, что в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС произошло аварийное отключение электроэнергии. А накануне в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, запорожская область, новости, атомная энергетика