https://crimea.ria.ru/20241005/v-energodare-proizoshlo-avariynoe-otklyuchenie-elektroenergii-1140865417.html

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости Крым, 05.10.2024

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T17:12

2024-10-05T17:12

2024-10-05T17:23

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

происшествия

новости

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти.Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, новости, запорожская область