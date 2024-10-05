Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости Крым, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241005/v-energodare-proizoshlo-avariynoe-otklyuchenie-elektroenergii-1140865417.html
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T17:12
2024-10-05T17:23
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
новости
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710258_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_59486aa6b298f0113120051c83c09396.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти.Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭСУдар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭСКиев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710258_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_45a9cb72d9b1f4f1e5e7d3a49a5d1071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, новости, запорожская область
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без света

17:12 05.10.2024 (обновлено: 17:23 05.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, причины выясняются, сообщают местные власти.
"Уважаемые энергодарцы! Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города. Специалисты выясняют причины", - говорится в Telegram-канале городской администрации.
Утром 4 октября в Энергодаре взорвали машину начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС. По данным следователей, под припаркованный автомобиль сотрудника станции было заложено самодельное взрывное устройство. Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. СК России возбудил уголовное дело по статье убийство общеопасным способом.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту.
В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями пожара на Запорожской АЭС
Удар ВСУ нарушил физическую целостность ЗАЭС
Киев принялся за ядерный террор континента – МИД об атаке по ЗАЭС
 
ЭнергодарЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ПроисшествияНовостиЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии
16:38Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю
16:08Биография Василия Ливанова
15:57"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву
15:26Как защитный "Купол" Херсонщины оберегает Крым от ракет и дронов
15:12НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад – СМИ
14:56ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков
14:39Израильская радиолокационная станция уничтожена в зоне СВО
14:18Крымский мост сейчас – пробка из Керчи выросла в четыре раза
14:06Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
13:49ВСУ прорывались через границу России на танке и бронемашинах
13:39В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду
13:15ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков в ходе наступления армии России
12:52В Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
12:24Желанное Второе перешло под контроль России
12:14Журналисты РИА Новости Крым победили на Всероссийском конкурсе
11:45Мотоциклист погиб под колесами фуры на серпантине
11:20Киеву придется смириться с потерями территорий – Столтенберг
11:08У Крымского моста начала расти очередь
10:53Россия ответит на ядерные испытания США зеркально
Лента новостейМолния