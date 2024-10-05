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В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду
В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в отеле на Кубани после... РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T13:39
2024-10-05T13:39
кубань
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
уголовный кодекс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в отеле на Кубани после того, как обращение его матери в местное управление СК результатов не принесло. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.Мать пострадавшего ребенка рассказала, что в июле текущего года мужчина нанес ее 16-летнему сыну два удара по голове и спине, в результате чего подросток упал в воду.Сообщается, что жительница Краснодарского края не согласилась с результатами расследования инцидента, произошедшего на территории отеля в курортном поселке Эсто-Садок.Рассмотрев обращение, председатель СК РФ, Александр Бастрыкин дал указание руководителю структурного подразделения ведомства в регионе Андрею Маслову возбудить уголовное дело. А также представить ему доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и результатах.В октябре глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаВ Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенкаВ Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, уголовный кодекс, новости
В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду

Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело об избиении подростка в отеле на Кубани

13:39 05.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКриминал
Криминал - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в отеле на Кубани после того, как обращение его матери в местное управление СК результатов не принесло. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.
Мать пострадавшего ребенка рассказала, что в июле текущего года мужчина нанес ее 16-летнему сыну два удара по голове и спине, в результате чего подросток упал в воду.
"У пострадавшего диагностировано сотрясение головного мозга. Обращение в компетентные органы результатов не принесло", – сообщили в Следкоме России.
Сообщается, что жительница Краснодарского края не согласилась с результатами расследования инцидента, произошедшего на территории отеля в курортном поселке Эсто-Садок.
Рассмотрев обращение, председатель СК РФ, Александр Бастрыкин дал указание руководителю структурного подразделения ведомства в регионе Андрею Маслову возбудить уголовное дело. А также представить ему доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и результатах.
В октябре глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи.
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КубаньКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинПроисшествияУголовный кодексНовости
 
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