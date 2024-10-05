https://crimea.ria.ru/20241005/v-otele-na-kubani-muzhchina-izbil-podrostka-i-brosil-v-vodu-1140862202.html

В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду

В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду - РИА Новости Крым, 05.10.2024

В отеле на Кубани мужчина избил подростка и бросил в воду

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в отеле на Кубани после... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T13:39

2024-10-05T13:39

2024-10-05T13:39

кубань

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

уголовный кодекс

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в отеле на Кубани после того, как обращение его матери в местное управление СК результатов не принесло. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.Мать пострадавшего ребенка рассказала, что в июле текущего года мужчина нанес ее 16-летнему сыну два удара по голове и спине, в результате чего подросток упал в воду.Сообщается, что жительница Краснодарского края не согласилась с результатами расследования инцидента, произошедшего на территории отеля в курортном поселке Эсто-Садок.Рассмотрев обращение, председатель СК РФ, Александр Бастрыкин дал указание руководителю структурного подразделения ведомства в регионе Андрею Маслову возбудить уголовное дело. А также представить ему доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и результатах.В октябре глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель ДагестанаВ Севастополе женщине грозит срок за истязания ребенкаВ Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, уголовный кодекс, новости