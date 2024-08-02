https://crimea.ria.ru/20240802/v-kerchi-prokuratura-i-sk-proveryayut-fakt-izbieniya-podrostka-v-skvere-1139320563.html

В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере

В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Керчи прокуратура и СК проверяют факт избиения подростка в сквере

В сети появилось видео с избиением подростка в Керчи. Проверкой происшествия занимаются прокуратура Крыма и Главное следственное управление СК РФ по РК и городу РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T16:01

2024-08-02T16:01

2024-08-02T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. В сети появилось видео с избиением подростка в Керчи. Проверкой происшествия занимаются прокуратура Крыма и Главное следственное управление СК РФ по РК и городу Севастополю. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.По информации надзорного органа, молодой человек, который подвергся нападению сверстников, 2007 года рождения. Прокуратурой Крыма организована проверка размещенной в соцсети информации, в ходе которой установят все обстоятельства происшествия.Также незамедлительно организовать процессуальную проверку по нарушению прав несовершеннолетнего и установить все обстоятельства инцидента поручил руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев."В рамках проверки будет дана оценка действиям несовершеннолетних, применявших насилие и их родителям, лицам, снимавшим видео и не пресекавшим данные противоправные действия, а также сотрудников органов профилактики", - уточняют в Следкоме.Кроме того, проверят правоохранительные органы на предмет ненадлежащего реагирования на инцидент по сообщению очевидцев.Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении подростка в Республике Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юношиВ Крыму подростки избили ребенка - видео попало в соцсетиИзбили и ограбили: двое крымчан пойдут под суд за нападение на подростка

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