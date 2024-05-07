https://crimea.ria.ru/20240507/v-krymu-shkolniku-vynesli-prigovor-za-zhestokoe-izbienie-yunoshi-1137099483.html

В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши

В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши - РИА Новости Крым, 07.05.2024

В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши

Суд приговорил 14-летнего школьника из Феодосии к полутора годам воспитательной колонии за жестокое избиение юноши, сообщает главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T12:58

2024-05-07T12:58

2024-05-07T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил 14-летнего школьника из Феодосии к полутора годам воспитательной колонии за жестокое избиение юноши, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В результате потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе тяжкие. В бессознательном состоянии его доставили в больницу.Следствие также установило иные факты противоправного поведения и применения насилия к сверстникам со стороны подростков. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет.Суд приговорил 14-летнего школьника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.В апреле в СК России поступило обращение от жительницы Симферополя, в котором женщина утверждала, что ее 11-летнего сына избили одноклассники в одной из школ города. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад.Ранее в Севастополе привлекли к уголовной ответственности 19-летнего местного жителя, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в СевастополеДва года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали мужчинуМигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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