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В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши
В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши - РИА Новости Крым, 07.05.2024
В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши
Суд приговорил 14-летнего школьника из Феодосии к полутора годам воспитательной колонии за жестокое избиение юноши, сообщает главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T12:58
2024-05-07T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил 14-летнего школьника из Феодосии к полутора годам воспитательной колонии за жестокое избиение юноши, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В результате потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе тяжкие. В бессознательном состоянии его доставили в больницу.Следствие также установило иные факты противоправного поведения и применения насилия к сверстникам со стороны подростков. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет.Суд приговорил 14-летнего школьника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.В апреле в СК России поступило обращение от жительницы Симферополя, в котором женщина утверждала, что ее 11-летнего сына избили одноклассники в одной из школ города. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад.Ранее в Севастополе привлекли к уголовной ответственности 19-летнего местного жителя, который оскорблял и угрожал избить водителя автобуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Избили за неоплаченный ремонт – Следком проверяет инцидент в СевастополеДва года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали мужчинуМигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
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крым, крымский следком, приговор, дети, закон и право, новости крыма, феодосия
В Крыму школьнику вынесли приговор за жестокое избиение юноши
В Крыму подростка осудили на полтора года воспитательной колонии за избиение знакомого
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Суд приговорил 14-летнего школьника из Феодосии к полутора годам воспитательной колонии за жестокое избиение юноши, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Днем 3 января 14-летний школьник на территории Комсомольского парка на почве межличностного конфликта избил 17-летнего юношу. В нанесении телесных повреждений также принимал участие 13-летний знакомый обвиняемого, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. А 12-летняя девочка снимала происходящее на мобильный телефон", - говорится в сообщении.
В результате потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе тяжкие. В бессознательном состоянии его доставили в больницу.
Следствие также установило иные факты противоправного поведения и применения насилия к сверстникам со стороны подростков. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет.
Суд приговорил 14-летнего школьника к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.
В апреле в СК России поступило обращение от жительницы Симферополя, в котором женщина утверждала, что ее 11-летнего сына избили одноклассники
в одной из школ города. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского главка ведомства Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад.
Ранее в Севастополе привлекли к уголовной ответственности 19-летнего местного жителя, который оскорблял и угрожал избить
водителя автобуса.
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