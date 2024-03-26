https://crimea.ria.ru/20240326/dva-goda-za-tri-udara-skovorodkoy-v-sevastopole-zaderzhali-deboshira-1136057577.html

Два года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали дебошира

Два года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали дебошира - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Два года за три удара сковородкой: в Севастополе задержали дебошира

В Севастополе за причинение легкого вреда здоровью задержан дебошир, который пытался свести счеты с товарищем с помощью сковородки. Он дождался, пока друг... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T21:15

2024-03-26T21:15

2024-03-26T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе за причинение легкого вреда здоровью задержан дебошир, который пытался свести счеты с товарищем с помощью сковородки. Он дождался, пока друг уснет, после чего нанес ему три удара первым, что подвернулось под руку. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД Севастополя.Подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции по горячим следам. Как установило следствие, трое приятелей распивали в квартире алкоголь. Один из них, употребив большую дозу спиртного, ушел спать в соседнюю комнату. Двое оставшихся товарищей продолжили распитие горячительных напитков, после чего поссорились."40-летний мужчина решил закончить спор и ушел также спать в соседнюю комнату, однако подозреваемый осознал, что не удовлетворен таким исходом, и, не придумав ничего более действенного для выражения своих эмоций, схватил с плиты сковородку и проследовал за своим оппонентом. Злоумышленника не остановил тот факт, что его товарищ уже отдыхал, и он нанес не менее трех ударов сковородкой ему по голове, что повлекло причинение легкого вреда здоровью", - сообщает пресс-служба ведомства.Потерпевший смог выбежать из квартиры и обратиться за помощью в ближайший продуктовый магазин. Работники вызвали ему бригаду скорой помощи и полицию. Дебошир был задержан, ему грозит два года лишения свободы.Ранее крымчанин, забивший своего собутыльника до смерти, был осужден на 8 лет и 3 месяца лишения свободы. Верховный суд Крыма учел наличие у подсудимого несовершеннолетних детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Симферополя арестован за жестокое убийство отчимаКак в Крыму будут бороться с "наливайками" в домах по новому законуПенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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