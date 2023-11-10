https://crimea.ria.ru/20231110/pensioner-iz-peterburga-otvetit-za-ubiystvo-druga-detstva-v-sevastopole-1132714749.html

Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе

Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе

71-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за жестокое убийство своего друга в Севастополе. Об этом сообщили в Крымском Следкоме. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T17:18

2023-11-10T17:18

2023-11-10T17:19

севастополь

крымский следком

происшествия

убийство

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 71-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за жестокое убийство своего друга в Севастополе. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.Как установило следствие, в июле этого года обвиняемый гостил у своего товарища в частном доме. Мужчины распивали алкоголь, в ходе застолья между ними завязалась ссора. Злоумышленник нанес другу множество ударов руками и ногами, а затем ножом. После того, как потерпевший упал – задушил его и лег спать.Расследование уголовного дела завершено. Мужчина задержан и заключен под стражу по обвинению в совершении убийства. Материалы направлены в прокуратуру для обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаЗабил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныСтроитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, происшествия, убийство, общество, новости крыма