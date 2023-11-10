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Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе
Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе
71-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за жестокое убийство своего друга в Севастополе. Об этом сообщили в Крымском Следкоме. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T17:18
2023-11-10T17:19
севастополь
крымский следком
происшествия
убийство
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 71-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за жестокое убийство своего друга в Севастополе. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.Как установило следствие, в июле этого года обвиняемый гостил у своего товарища в частном доме. Мужчины распивали алкоголь, в ходе застолья между ними завязалась ссора. Злоумышленник нанес другу множество ударов руками и ногами, а затем ножом. После того, как потерпевший упал – задушил его и лег спать.Расследование уголовного дела завершено. Мужчина задержан и заключен под стражу по обвинению в совершении убийства. Материалы направлены в прокуратуру для обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаЗабил до смерти: крымчанин получил 9 лет за зверское избиение женщиныСтроитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади
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4.7
96
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севастополь, крымский следком, происшествия, убийство, общество, новости крыма
Пенсионер из Петербурга ответит за убийство друга детства в Севастополе

Пенсионер из Петербурга задержан и ждет суда за убийство друга в Севастополе - Следком

17:18 10.11.2023 (обновлено: 17:19 10.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу СевастопольСоставление протокола
Составление протокола
© Фото: пресс-служба ГСУ по республике Крым и городу Севастополь
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. 71-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за жестокое убийство своего друга в Севастополе. Об этом сообщили в Крымском Следкоме.
Как установило следствие, в июле этого года обвиняемый гостил у своего товарища в частном доме. Мужчины распивали алкоголь, в ходе застолья между ними завязалась ссора. Злоумышленник нанес другу множество ударов руками и ногами, а затем ножом. После того, как потерпевший упал – задушил его и лег спать.
"Утром, спрятав нож на участке, злоумышленник вызвал хозяину дома скорую помощь, которая зафиксировала его смерть. Свою причастность к летальному исходу товарища житель Санкт-Петербурга категорически отрицал. Однако во взаимодействии с сотрудниками полиции следователи и следователи-криминалисты добыли неопровержимые доказательства совершенного им особо тяжкого преступления", - уточнили в СК.
Расследование уголовного дела завершено. Мужчина задержан и заключен под стражу по обвинению в совершении убийства. Материалы направлены в прокуратуру для обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.
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СевастопольКрымский СледкомПроисшествияУбийствоОбществоНовости Крыма
 
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