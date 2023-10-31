https://crimea.ria.ru/20231031/stroitel-v-sevastopole-syadet-na-tri-goda-za-ponozhovschinu-na-ploschadi-1132438247.html

Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади

Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади

Прокуратура Севастополя в апелляции добилась более сурового наказания для строителя, напавшего на прохожего с ножом на площади – он пойдет в колонию на три года РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T11:34

2023-10-31T11:34

2023-10-31T11:34

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя в апелляции добилась более сурового наказания для строителя, напавшего на прохожего с ножом на площади – он пойдет в колонию на три года вместо отбывания срока условно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в начале января текущего года на площади 50-летия СССР. Фигурантом уголовного дела стал 36-летний строитель.Ранее приговором суда он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. При этом в качестве наказания получил условный срок лишения свободы, иск потерпевшего о компенсации морального вреда был оставлен без внимания.Теперь судебное решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке "ввиду чрезмерной мягкости наказания". Виновный получил три года колонии и обязан выплатить пострадавшему от его нападения мужчине 250 тысяч рублей.Осужденный взят под стражу в зале суда, решение которого вступило в законную силу. Накануне сообщалось, что в Севастополе на пожизненный срок осужден педофил. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомцаУбил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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