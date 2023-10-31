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Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади
Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади
Прокуратура Севастополя в апелляции добилась более сурового наказания для строителя, напавшего на прохожего с ножом на площади – он пойдет в колонию на три года РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T11:34
2023-10-31T11:34
севастополь
новости крыма
прокуратура города севастополя
происшествия
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя в апелляции добилась более сурового наказания для строителя, напавшего на прохожего с ножом на площади – он пойдет в колонию на три года вместо отбывания срока условно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в начале января текущего года на площади 50-летия СССР. Фигурантом уголовного дела стал 36-летний строитель.Ранее приговором суда он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. При этом в качестве наказания получил условный срок лишения свободы, иск потерпевшего о компенсации морального вреда был оставлен без внимания.Теперь судебное решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке "ввиду чрезмерной мягкости наказания". Виновный получил три года колонии и обязан выплатить пострадавшему от его нападения мужчине 250 тысяч рублей.Осужденный взят под стражу в зале суда, решение которого вступило в законную силу. Накануне сообщалось, что в Севастополе на пожизненный срок осужден педофил. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил восемь лет за убийство незнакомцаУбил подростка кухонным ножом: житель Алупки пойдет под суд Угон, кража и поножовщина: в Евпатории осудили рецидивиста
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости крыма, прокуратура города севастополя, происшествия, суд, приговор, крым
Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади

Устроившему поножовщину в Севастополе строителю дали 3 года колонии вместо условного срока

11:34 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя в апелляции добилась более сурового наказания для строителя, напавшего на прохожего с ножом на площади – он пойдет в колонию на три года вместо отбывания срока условно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в начале января текущего года на площади 50-летия СССР. Фигурантом уголовного дела стал 36-летний строитель.
"Злоумышленник… находился возле вагончика, в котором проживал в связи с осуществлением строительных работ, он вступил в конфликт с незнакомым молодым человеком и нанес ему не менее двух ударов хозяйственным ножом в область груди", – рассказали в прокуратуре.
Ранее приговором суда он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. При этом в качестве наказания получил условный срок лишения свободы, иск потерпевшего о компенсации морального вреда был оставлен без внимания.
Теперь судебное решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке "ввиду чрезмерной мягкости наказания". Виновный получил три года колонии и обязан выплатить пострадавшему от его нападения мужчине 250 тысяч рублей.
Осужденный взят под стражу в зале суда, решение которого вступило в законную силу.
Накануне сообщалось, что в Севастополе на пожизненный срок осужден педофил.
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СевастопольНовости КрымаПрокуратура города СевастополяПроисшествияСудПриговорКрым
 
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