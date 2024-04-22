https://crimea.ria.ru/20240422/sk-provedet-proverku-posle-izbieniya-shkolnika-v-simferopole-1136752294.html

СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе

СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.04.2024

СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе

Следователи СК России по Республике Крым и городу Севастополю проведут проверку информации об избиении 11-летнего ученика в одной из школ Симферополя. Об этом... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T15:52

2024-04-22T15:52

2024-04-22T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Следователи СК России по Республике Крым и городу Севастополю проведут проверку информации об избиении 11-летнего ученика в одной из школ Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Уточняется, что об инциденте в приемную главы СК России Александра Бастрыкина сообщила мать избитого ребенка.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в СевастополеВ Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этажеВ Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело

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новости крыма, крым, симферополь, происшествия, александр бастрыкин, владимир терентьев, школа