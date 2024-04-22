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СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе
СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.04.2024
СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе
Следователи СК России по Республике Крым и городу Севастополю проведут проверку информации об избиении 11-летнего ученика в одной из школ Симферополя. Об этом... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T15:52
2024-04-22T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Следователи СК России по Республике Крым и городу Севастополю проведут проверку информации об избиении 11-летнего ученика в одной из школ Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.Уточняется, что об инциденте в приемную главы СК России Александра Бастрыкина сообщила мать избитого ребенка.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в СевастополеВ Крыму ребенок выпал из окна квартиры на седьмом этажеВ Севастополе ребенок сломал ногу на карусели во дворе – возбуждено дело
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, симферополь, происшествия, александр бастрыкин, владимир терентьев, школа
СК проведет проверку после избиения школьника в Симферополе

В Симферополе одноклассники избили 11-летнего мальчика – СК начало проверку

15:52 22.04.2024
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Следователи СК России по Республике Крым и городу Севастополю проведут проверку информации об избиении 11-летнего ученика в одной из школ Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.
Уточняется, что об инциденте в приемную главы СК России Александра Бастрыкина сообщила мать избитого ребенка.
"Женщина сообщила, что в апреле текущего года в школе мальчика избили одноклассники, у пострадавшего были диагностированы ушибы головы, – сказано в сообщении. – При этом сотрудники образовательного учреждения мер реагирования не приняли".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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