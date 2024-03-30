https://crimea.ria.ru/20240330/v-sledkom-rf-dolozhat-o-khode-rassledovaniya-smerti-rebenka-v-sevastopole-1136154598.html

В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в Севастополе

В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.03.2024

В Следком РФ доложат о ходе расследования смерти ребенка в Севастополе

В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медучреждении Севастополя Об этом сообщает крымский Следком. РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T11:07

2024-03-30T11:07

2024-03-30T11:10

владимир терентьев

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымский следком

происшествия

севастополь

крым

новости крыма

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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медучреждении Севастополя Об этом сообщает крымский Следком.Произошедшее квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках расследования тщательным образом будут установлены все обстоятельства.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г.Севастополю Владимиру Терентьеву представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.Кроме того, городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств по данному факту следственными органами.Как сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя, со слов родителей 4-летней девочки ребенку вдруг стало плохо, его доставили в горбольницу №5, где после осмотра отпустили. А уже на следующий день малышку госпитализировали в инфекционную больницу, где она скончалась.Следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания врачебной помощи ребенку и документацию, также будут проведены необходимые экспертизы.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в местной инфекционной больнице умер ребенок.В прошлом году в больнице поселка Нижнегорский в Крыму умер 14-летний подросток. Проверкой занимались прокуратура и Следком.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский нарколог предстанет перед судом за смерть пациентаВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуВ Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млн

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир терентьев, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, происшествия, севастополь, крым, новости крыма